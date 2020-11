Coronataperne utnytter vaksineoptimisme og henter milliardsummer

Fly- og cruiseindustrien har unektelig tapt enorme summer som følge av den pågående pandemien, og nedstengningene som fulgte med. Giganter som flyselskapet American Airlines og cruiseselskapet Carnival har falt henholdsvis 56 prosent og 67 prosent på børs i løpet av det inneværende året. Nå bruker de gårsdagens vaksineoptimisme til å hente penger.

American Airlines har lansert en garantert emisjon med hensikt om å hente 500 millioner dollar. Carnival annonserte på sin side på tirsdag at de ville hente 1,5 milliarder dollar i en ny emisjon. Det skriver Financial Times.

Det har i løpet av det siste halvåret blitt hentet gigantsummer for å overleve krisen. Nyhetsbyrået skriver at Carnival har hentet mer enn 10 milliarder dollar siden starten på coronakrisen, mens American Airlines har hentet 16,7 milliarder dollar. Nå kommer imidlertid selskapene med en mer troverdig tilnærming til investorene, nemlig at denne gangen kan bli den siste før ting normaliseres.

Selskapenes kapitalinnhenting kan gjøre at andre hopper på samme toget. «Hvis American Airlines sin utstedelse går fint, kan vi se at andre flyselskaper kommer på markedet», hevdet Max Gokhman, sjef for allokering av aktiva i Pacific Life Fund Advisors, ifølge FT.