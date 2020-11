Teknologiaksjene dro ned stemningen på Wall Street for andre dagen på rad, mens de aksjene som ble truffet hardest av pandemien fortsetter å skyte fart på New York-børsen.

Dow Jones stengte opp 0,90 prosent til 29.420,40 poeng.

S&P 500 krympet 0,14 prosent til 3.545,48 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,37 prosent til 11.553,86 poeng.

Teknologiflukten fortsetter

Under pandemien har teknologiselskapene som legger til rette for hjemmetilværelsen gjort det usedvanlig godt. Denne trenden snudde imidlertid i går, som følge av de positive vaksinenyhetene fra Pfizer og BioNTech. Flere av aksjene fortsatte fallet i dag, deriblant Zoom og Amazon som stengte ned henholdsvis 9,0 prosent og 3,5 prosent.

«Dette er et marked der en rotasjon er sannsynlig å fortsette til slutten av året», hevdet Terry Sandven, sjefsstrateg i U.S. Bank Wealth Management, ifølge CNBC. Han påpeker dog at sektorer som teknologi og kommunikasjonstjenester fortsatt er deres favoritter på langsikt, men at de sykliske aksjene kommer til å prestere bedre på kort sikt.

Vind i seilene for coronataperne

Sektorrotasjonen vekk fra teknologi innebærer likevel oppgang for de som ble truffet hardest av pandemien. Selskaper som Chevron, Exxon Mobile og Boeing stupte følgelig på børsen tidligere i år, men nå har pilene snudd . Chevron og Exxon Mobile stengte opp henholdsvis 4,7 prosent og 2,2 prosent, mens Boeing la på seg 5,2 prosent.

Carnival var en av gårsdagens vinnere med en oppgang på hele 33,6 prosent, men i dag falt aksjen kraftig, etter at de varslet emisjon på 1,5 milliarder dollar. Cruiselskapet endte ned 13,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,9 prosent til 25,00.

Gullprisen var opp 1,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.875,10 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,8 prosent til 43,63 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,4 basispunkter til 0,107 prosent.

Renten på 2-åringen steg 2,4 basispunkter til 0,181 prosent.

10-års renten steg 2,1 basispunkter til 0,955 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,2 basispunkter til 1,739 prosent.