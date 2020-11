Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,46 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,06 prosent, mens CSI 300 derimot faller 0,34 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,35 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,19 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,72 prosent, mens Straits Times i Singapore synker 0,49 prosent.

Teknologifall

Til tross for sterk oppgang på flere av børsene faller også teknologisektoren i Asia, som den har gjort i USA hele denne uken.

Gigantene Alibaba og Tencent har falt henholdsvis 6,97 og 4,03 prosent. Fallet kommer etter at Kinas statsadministrasjon for markedsregulering tirsdag annonserte et sett med tiltak for å dempe den monopolistiske posisjonen til selskapene.

I Japan er SoftBank Group ned 1,02 prosent, mens Sør-Koreas Samsung klarer seg bedre og er opp mer enn 1 prosent.