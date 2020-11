Aksjene stiger på New York-børsen

ONSDAG: Pilen peker opp på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 11.657,94 poeng mens Dow Jones står i 29.550,22 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.564,17 poeng.

Pfizer-aksjen klatrer 0,6 prosent mens BioNTech faller 0,9 prosent.

«Etter en euforisk mandag, preget av håp om at en særdeles effektiv vaksine kan bli tilgjengelig rimelig raskt, har «risk-on» bevegelsene i markedene gått over i en mer dempet versjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Nå lanserer russerne en egen coronavaksine som ifølge interne prøveresultater har oppnådd 92 prosents effektivitet. Det melder Reuters og refererer til russiske myndigheter.

«I kjølvannet av de positive vaksinenyhetene fra Pfizer og BioNTech på mandag, har mange investorer solgt seg ned i selskaper som har profitert på Covid-19 pandemien og kjøpt seg opp i selskaper som har slitt i samme periode», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Som en følge av denne roteringen har oljerelaterte selskaper, samt bank- og industriselskaper, fått seg et betydelig løft de siste to dagene.

UBS-styreleder Axel Weber understreker at det vil ta tid før økonomien er tilbake til normalen selv om vi nå får en vaksine.

– Jeg er ikke pessimistisk. Vi kommer til å komme oss gjennom dette. Men vi må ikke la oss lure av at dette kommer til å skje fort – det vil ta tid, sier Weber til CNBC.