Rally etter kvartalstall

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent før den sluttet på 889,43 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,3 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,60 dollar, opp 1,4 prosent. Råoljelagrene falt med 5,1 millioner fat i forrige uke til rundt 482 millioner fat, viser data fra API tirsdag. Analytikerne ventet et fall på 913.000 fat, ifølge en Reuters-undersøkelse.

«Igjen overstiger fallet i råoljelagrene analytikernes forventninger», sier Stephen Innes, sjef for markedsstrategi i AXI.

Equinor gikk opp 0,9 prosent til 136,60 kroner mens Aker BP klatret 0,9 prosent til 175,75 kroner.

I tredje kvartal 2020 fikk Lerøy Seafood et operasjonelt driftsresultat på 370 millioner kroner, mot 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Selv om resultatet falt, var tallene bedre enn ventet.

– Restriksjoner i forbindelse med Covid-19-pandemien påvirker fortsatt etterspørselen etter sjømat, og i tredje kvartal har dette særlig påvirket inntjeningen i hvitfisk-segmentet, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Aksjen gikk opp hele 12,5 prosent til 57,88 kroner.

Austevoll Seafood presenterte onsdag et resultat før skatt 456,9 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra minus 161,4 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen falt med 230 millioner kroner, til 5,54 milliarder kroner.

Aksjen klatret 11,9 prosent og sluttet på 83,85 kroner.

Nedturen fortsatte for Norwegian som falt ytterligere 6,4 prosent til 0,53 kroner. Denne uken ble det kjent at selskapet ikke får finansiell backing fra staten.

Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets mener Norwegian søker om Chapter 11 i Irland eller USA allerede neste uke.

Arribatec Solutions ARR , hvor Øystein Stray Spetalen er storaksjonær, har kjøpt opp Microsky AS. Arribatec betaler 1,5 millioner kroner i kontanter, pluss 3,5 millioner aksjer i Arribatec Solutions til en tegningskurs på 1,50 kroner aksjen. Tidligere denne uken ble det kjent at Arribatec Solutions har kjøpt det norske programvareselskapet Fácil.

Onsdag hoppet aksjen 18,2 prosent til 3,32 kroner.