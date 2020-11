Teknologi-comeback på Wall Street

TECH-FEST: Teknologitunge Nasdaq steg kraftig onsdag etter to svake børsdager.

Både mandag og tirsdag denne uken var det kraftig sektorrotasjon fra vekst- til verdiaksjer, som følgelig førte til kraftig fall for teknologitunge Nasdaq og tilhørende oppgang for Dow Jones.

Onsdag var det igjen troneskifte, hvor Nasdaq klatret 2 prosent til 11.786,43 poeng, mens Dow Jones endte ned 0,1 prosent. Den brede S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent og stengte i 3.572,67 poeng.

Apple, Netflix, Facebook, Amazon, Alphabet og Microsoft klatret opp henholdsvis 3, 2,2, 1,5, 3,4, 0,6 og 2,6 prosent.

– Et brått makrosjokk som vi så denne uken kan løfte alle verdiaksjer en stund. Vi tror imidlertid at utsiktene for neste år må være mer nyanserte. Det er fortsatt større forventet vekst i de store teknologiselskapene, sier porteføljeforvalter Ingio Fraser-Jenkins i Bernstein til CNBC.

Jekker opp kursmål

De seneste dagene har oljerelaterte selskaper, samt bank og industri gjort det sterkt. Onsdag fikk disse sektoren et tilbakefall, og energi og finans var ned henholdsvis 1 og 0,8 prosent.

«Etter en euforisk mandag, preget av håp om at en særdeles effektiv vaksine kan bli tilgjengelig rimelig raskt, har «risk-on» bevegelsene i markedene gått over i en mer dempet versjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Investeringsbanken Goldman Sachs var ifølge MarketWatch ute med en oppdatering hvor kursmålet på S&P 500-indeksen oppjusteres fra 3.600 til 3.700 poeng. Onsdag stengte indeksen i 3.572,66 poeng.

Tallknuserne oppjusterer også kursmålet for indeksen i 2021 og 2022 til henholdsvis 4.300 og 4.600 poeng.

Vaksineaksjene Pfizer og BioNTech falt onsdag 0,5 og 2,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,8 prosent til 24,10.

Gullprisen var ned 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.862,10 dollar.

Nordsjøoljen falt 0,6 prosent til 43,72 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,5 basispunkter til 0,096 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,2 basispunkter til 0,185 prosent.

10-års renten steg 0,2 basispunkter til 0,96 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,4 basispunkter til 1,747 prosent.