Bredt børsfall i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,2 prosent, mens CSI 300 er ned 0,07 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,2 prosent.

I Sør-Korea faller også Kospi 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.

Nyhetene om en vaksine mot coronaviruset har fått seg en knekk etter at det er økende uro over logistikkutfordringene forbundet med å få vaksinen ut i verden. I tillegg øker smittetallene i store deler av verden og nedstengninger gjør at Asia-markedene blir påvirket.

Teknologifallet vi har sett både her i Norge og spesielt i USA fortsetter torsdag i Asia med bredt fall på tilnærmet samtlige indekser i blant annet Kina, Singapore og Australia.

Tirsdag ble det klart at Kinas statsadministrasjon for markedsregulering annonserte et sett med tiltak for å dempe den monopolistiske posisjonen til selskapene. Nyheten bidro også til å sende teknologiaksjene utfor stupet.