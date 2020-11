Rød dag på Wall Street

De store amerikanske indeksene faller torsdag som følge av den fortsatte økningen i antall smittede av coronaviruset.

Dow Jones falt 1,09 prosent

S&P endte ned 1,00 prosent

Nasdaq Composite falt med 0,65 prosent.

UTFORDRENDE: Jerome Powell, lederen for USAs sentralbank, mener de neste månedene kan bli vanskelig. Foto: Bloomberg

Torsdagens fall betyr at S&P500 nå kun er 0,7 prosent over det den var etter fredagens vaksine-rally. Leder for den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, Jerome Powell, er bekymret over utviklingen.

– Fra vårt standpunkt er det for tidlig å si noe om vaksinenyhetens implikasjoner for økonomien, spesielt på kort sikt. Med viruset spredning kan de nesten månedene bli utfordrende, sier Powell.

Mer enn 10 mill. smittetilfeller

På onsdag hadde USA rekordmange smittede - hele 144.000 smittetilfeller ble rapport denne dagen. Det betyr at USA har over 10 millioner rapporterte smittetilfeller - og områder som New York, San Francisco og Chicago har annonsert nye restriksjoner for å hindre ytterligere spredning. Yousef Abbasi, sjefstrateg i StoneX, mener smittesituasjonen er grunnen til at markedene ser rødt.

– Med flere av novemeberkatalysatorene ute av veien, ser det nå ut som markedet begynner å bli bekymret over virusets implikasjoner på kort sikt, sier Abbasi.

Det er flere av de store selskapene som har falt på børs. United Airlines falt mer enn 4 prosent, mens JPMorgan Chase, Citigroup og Wells Fargo alle var nede mer enn 1 prosent. Både Amazon og Netflix falt 0,8 prosent.