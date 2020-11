Pilene pekte nedover de første minuttene i dagens handel på Oslo Børs, men stemningen har løftet seg og hovedindeksen står etter 36 minutter i 889,77, ned marginale 0,02 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 609 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av nedgang i Asia, og oljeprisene trekker også nedover.

Coronafrykten demper sentimentet, særlig med en urovekkende smitteutvikling i USA, der rekorder settes nærmest på daglig basis.

DNB Markets: «Risk-off»

«Stemningen i markedet er mer i «risk-off», med økte smittetall og flere land stenger ned samfunnet. Med smitterekorder verden rundt, øker frykten for et nytt tilbakeslag før aktiviteten er kommet seg fra den forrige», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Frontkontrakten for Brent-olje er ned 1,3 prosent til 42,98 dollar fatet, som er ned fra rundt 44,40 dollar ved stengetid i går.

WTI-oljen faller 1,4 prosent til 40,56 dollar fatet.

– Oljeprisene ventes å være under press også i neste uke hvis spredningen av coronaviruset fortsetter å akselerere i mange deler av verden, sier analytiker Koichi Murakami hos Daiichi Commodities til CNBC.

På Oslo Børs faller Equinor 0,9 prosent til 133,30 kroner, mens Aker BP er marginalt opp etter dagens melding om at Ærfugl-produksjonen er i gang.

Kvartett i rødt på tall

I toppen av taperlisten finner vi Quantafuel , som faller 7,7 prosent til 49,30 kroner på Euronext Growth i kjølvannet av dagens kvartalstall.

Selskapet er et av mange som har lagt frem tall i morgentimene, og blant de øvrige straffes Infront med nedgang på 6,5 prosent til 20,30 kroner – til tross for rekordhøy EBITDA.

Markedet likte heller ikke rapporten fra BW LPG , som faller 1,4 prosent til 43,30 kroner. Saga Tankers står i minus 6,3 prosent til 1,33 kroner etter sine tall.

En av gårsdagens vinnere, Magseis Fairfield , korrigerer for øvrig ned 3,0 prosent til 2,25 kroner SpareBank 1 Markets har reagert på kvartalstallene tidligere denne uken med å doble kursmålet.

Opp og ned i laks

Børsfallet skjer på bred basis, og blant de mest omsatte merker vi oss at SalMar går tilbake 3,5 prosent til 522,40 kroner etter gårsdagens sterke kvartalstall.

Mowi faller 0,5 prosent til 181,25 kroner, mens Lerøy Seafood er ned 2,7 prosent til 57,14 kroner.

På den positive siden merker vi oss Salmon Evolution , som spretter opp 8,7 prosent til 5,65 kroner på Euronext Growth på dagens melding om støtte på nesten 100 millioner kroner fra Enova.

Norsk Hydro-utbytte

AF Gruppen kunne fortelle markedet om rekorder i tredje kvartal, og belønnes med en oppgang på 4,8 prosent til 174,40 kroner.

Blant positive tungvektere merker vi oss Norsk Hydro på pluss 2,9 prosent til 32,23 kroner i kjølvannet av gårsdagens melding om at styret har vedtatt et utbytte på 1,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2019. Oppgangen skjer på dagens nest høyeste volum hittil.

Golden Ocean stiger 3,1 prosent til 34,02 kroner og Tomra 2,2 prosent til 385,50 kroner.

Fjordkraft i siget

Bare to aksjer stiger mer, nærmere bestemt Gaming Innovation Group som står i pluss 13,9 prosent på 11,20 kroner og Euronext Growth-noterte Zaptec som avanserer 9,8 prosent til 19 kroner etter sin kvartalsrapport.

Fjordkraft spretter opp 9,5 prosent til 85,60 kroner etter at DNB Markets har oppgradert aksjen til kjøp.

I bunnen av taperlisten er det bare to aksjer som faller mer enn nevnte Quantafuel. EAM Solar er ned 12,1 prosent til 12,75 kroner, mens Induct er ned 11,1 prosent til 9,60 kroner på Euronext Growth.