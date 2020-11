Nesten krakk i Quantafuel - halvert fra toppen

Ved lunsjtider er hovedindeksen opp marginale 0,09 prosent til 890,69 poeng. Det er foreløpig omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Også ellers i Europa er det stort sett nokså flatt. I Frankfurt er DAX opp 0,61 prosent, mens København-børsen er ned 0,15 prosent for eksempel. Av førhandelen i USA er de tre ledende indeksene opp med drøyt 0,80 prosent.

Olje

Mandag var det kraftig oppgang på børsene som følge av håp om coronavirusvaksine fra legemiddelgiganten Pfizer og det tyske bioteknologifirmaet BioNTech. Også oljeprisen fikk fart på seg, men fredag er de stille. Like før klokken 12 står et fat brentolje i 43,24 dollar, som er helt flatt for dagen. WTI-oljen er ned 0,45 prosent til 40,73 dollar fatet.

«Brentolje-rally mister fart ettersom prisen beveger seg nærme 44 dollar pr. fat, noe den ikke har gjort siden tidlig i september. Pfizer-nyhetene var selvsagt gode, men vaksinen er ikke her enda og oljemarkedet er fortsatt ikke ute av skogen. Så vi blir kanskje stuck på 40-44 dollar pr. fat en liten stund, selv om vi forventer å se flere positive vaksinenyheter de neste månedene og et sterkt budskap fra OPEC+ 1. desember», skrev SEB-analytiker Bjarne Schieldrop i et notat.

Equinor er ned 0,41 prosent til 133,90 kroner, mens Aker BP legger på seg 0,52 prosent til 174,50 kroner.

Vinnere

Havyard Group stiger 63,28 prosent til 7,56 kroner. Det skjer etter en avtale for datterselskapet Norwegian Greentech med Wilson.

Gaming Innovation Group løftes med 14,95 prosent til 11,30 kroner. Selskapet har inngått en treårskontrakt med det latviske gamblingselskapet Admiralu Klubs, opplyses det i en melding.

Norsk Hydro er ellers opp 4,25 prosent til 32,61 kroner på tung omsetning.

Tapere

For Quantafuel-aksjonærer er det virkelig fredag den 13. Aksjen stuper 18,32 prosent til 43,70 kroner. Det er omtrent en halvering siden toppen tidligere i år på 87,30 kroner. Vi merker oss likevel at aksjen fortsatt er opp over 150 prosent siden nyttår. Quantafuel gikk med et underskudd på 350 millioner kroner i tredje kvartal drøyt.

Borr Drilling er for øvrig ned 6,78 prosent til 4,97 kroner, mens DOF svekkes med 5,79 prosent til 0,39 kroner.