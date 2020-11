Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 11.783,88 poeng mens Dow Jones står i 29.286,19 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent.

Cisco-aksjen stiger 5,6 prosent til 40,85 dollar etter etter selskapets kvartalspresentasjon. Tesla faller 0,8 prosent til 408,31 dollar mens Nikola stiger 1,3 prosent til 19,82 dollar.

Volkswagen girer opp den elektriske satsningen de neste fem årene og pumper 73 milliarder euro, tilsvarende 790 milliarder norske kroner, inn i e-mobilitet og ny teknologi, ifølge en melding fra selskapet fredag.

«Stemningen i markedet er mer i «risk-off», med økte smittetall og flere land stenger ned samfunnet. Med smitterekorder verden rundt, øker frykten for et nytt tilbakeslag før aktiviteten er kommet seg fra den forrige», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Kjerneinflasjonen i USA falt fra 1,7 prosent i september til 1,6 prosent i oktober. Konsensus hadde sett for seg uendret kjerneinflasjon. Selv om kjerneinflasjonen har tatt seg opp fra bunnpunktet i vår, understreker økonomene i Handelsbanken at nivået fortsatt er godt under Feds inflasjonsmål.

«Med en ny runde smitteoppblomstring både i USA og andre steder, er det grunn til å vente at inflasjonsprosessen vil holde seg lavt. I tillegg til høy arbeidsledighet, støtter altså også inflasjonsutviklingen fortsatt en svært ekspansiv pengepolitikk fra Fed», skriver Handelsbanken i en oppdatering.