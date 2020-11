Spinnvill børsoppgang etter ny avtale

Oslo Børs steg 0,23 prosent til 892,01 fredag, og oppgangen denne uken ble dermed på 5,5 prosent. Det ble omsatt aksjer for drøyt 4 milliarder kroner.

De ledende indeksene på Wall Street åpnet opp 0,6-0,7 prosent, mens det var blandet stemning i Europa uten de store utslagene.

Olje

Mandag var det kraftig oppgang på børsene som følge av håp om coronavirusvaksine fra legemiddelgiganten Pfizer og det tyske bioteknologifirmaet BioNTech. Også oljeprisen fikk fart på seg, men fredag var det verre. Et fat brentolje falt 0,79 prosent til 42,90 dollar ved børsens stengetid. WTI-oljen var ned 1,08 prosent til 40,48 dollar fatet.

«Brentolje-rally mister fart ettersom prisen beveger seg nærme 44 dollar pr. fat, noe den ikke har gjort siden tidlig i september. Pfizer-nyhetene var selvsagt gode, men vaksinen er ikke her enda og oljemarkedet er fortsatt ikke ute av skogen. Så vi blir kanskje stuck på 40-44 dollar pr. fat en liten stund, selv om vi forventer å se flere positive vaksinenyheter de neste månedene og et sterkt budskap fra OPEC+ 1. desember», skrev SEB-analytiker Bjarne Schieldrop i et notat nylig.

Equinor falt marginale 0,07 prosent til 134,35 kroner. Aker BP gikk ned 0,37 prosent til 172,95 kroner.

Vinnere

Havyard Group hoppet opp hele 78,83 prosent til 8,28 kroner. Det skjedde etter en avtale for datterselskapet Norwegian Greentech med Wilson. Rammeavtalen gjelder levering av rensesystemer for ballastvann til alle fartøyene i Wilson-flåten som Wilson eier selv.

Gaming Innovation Group ruste opp 17,80 prosent til 11,56 kroner. Selskapet har inngått en treårskontrakt med det latviske gamblingselskapet Admiralu Klubs, opplyses det i en melding.

AF Gruppen kunne fortelle markedet om rekorder i tredje kvartal, og ble belønnet med en oppgang på 5,17 prosent til 175 kroner.

Tapere

Quantafuel gikk med et underskudd på 350 millioner kroner i tredje kvartal drøyt. Det gjorde at aksjen falt 11,59 prosent til 47,30 kroner.

Kun Siem Offshore falt mer, ned 12,99 prosent til 0,77 kroner.

Shelf Drilling dro inn 127,4 millioner dollar i driftsinntekter i tredje kvartal. Sammenlignet med kvartalet før falt dermed inntektene med 27,6 millioner dollar (17,8 prosent). Aksjen stengte ned 7,36 prosent til 2,39 kroner.