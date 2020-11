Oljeselskapene kopierer tobakken

HØY KONTANTSTRØM: Analysesjef John Olaisen venter at oljeprisen i snitt skal ligge over 50 dollar de neste ti årene, og det kan gjøre produsentene til cash-kuer. Her fra Johan Sverdrup-feltet.

Oljeindustrien i dag ligner veldig på tobakkindustrien på 1980- og 1990-tallet: Det er en sentimentendring når det gjelder konsum, både olje og tobakk er «farlig» for mennesker, samfunnet og lovverket snur seg mot industrien, det er tegn til at etterspørselen avtar.

Hva er lærdommene man kan ta med seg fra tobakksindustrien? En observasjon er at fallet i etterspørselen etter sigaretter holdt seg oppe lengre enn man trodde. Allerede på 70-tallet skjønte man at man kan dø av å røyke. På 80-tallet ble det i mange land forbudt å røyke på offentlige steder det det ble innført forbud mot reklame for tobakk. Til tross for dette nådde ikke det globale sigarettkonsumet sin topp før i 2009. Hovedårsaken til det var at man fikk en kraftig vekst i røyking utenfor OECD-landene som mer enn kompenserte for fallet i OECD – parallelt til det man ser i oljekonsumet i dag.

Hva gjorde så tobakkselskapene på 80- og 90-tallet? Jo de kuttet kostnader, både de operasjonelle og til utvikling, de reduserte investeringer og de konsoliderte. Dette førte til høyere kontantstrøm. De ga høyere utbytte og kjøpte tilbake flere aksjer. De ble rett og slett cash-kuer.

Oljeselskapene gjør det samme som tobakkselskapene gjorde på 1980-tallet! John Olaisen, ABG Sundal Collier

Hva med tobakkaksjene? Jo, de bunnet ut da sentimentet var på sitt verste midt på 80-tallet. Men så ble de kanonkuler. Se på aksjekursen til British American Tobacco, et av de største tobakkselskapene. Den gikk cirka 700 prosent fra 1985 til 1998. Asia-krisen i 1998 ga den et smell før himmelferden fortsatte. Det må riktignok også sies at tobakkaksjer har vært svake de siste tre årene, blant annet grunnet markedets ESG-fokus.

Vi tror mye av det som skjedde med tobakkindustrien nå skjer i oljeindustrien.

Etterspørselen etter olje og gass kommer ikke til å falle så raskt som mange tror og håper. På kort sikt kommer etterspørselen til å hoppe opp etter coronaperioden. Oljeselskapene kommer til å fortsette å holde tilbake på investeringer og leting. Oljeprisen kommer til å ligger i snitt godt over 50 dollar de neste ti årene.

Oljeselskapene kommer til å få massive kontantstrømmer, som følge av høyere oljepris og fortsatt lave investeringer og kostnader, og de kommer til å øke utbyttene og de kommer til å øke tilbakekjøpene. Equinor økte sine utbytter allerede nå i tredje kvartal i år. Aksjene har vært svake og er til de grader undereid. Vi tror det er en veldig god mulighet for å kjøpe oljeaksjer. For samtlige av oljeaksjene vi dekker har vi kjøpsanbefaling for tiden. Det har vi aldri hatt før.

For ordens skyld: Jeg eier selv aksjer i Exxon og Chevron privat. Grunnet min stilling som analysesjef eier jeg ikke noen nordiske aksjer. Dette er en policy jeg har hatt i hele min tid som analysesjef.