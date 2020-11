Rally på vaksinenyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 11.821,58 poeng mens Dow Jones står i 29.820,69 poeng etter en oppgang på 1,2 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 3.610,66 poeng.

Mandag er det Moderna som stjeler oppmerksomheten på Wall Street med en kursoppgang på 10,6 prosent. Selskapet opplyser at deres vaksine mot coronaviruset er 94,5 prosent effektiv. Moderna vil nå søke om å få lov til nødbruk til amerikanske helsemyndigheter, slik at vaksinen kan tas i bruk så fort som mulig.

– Denne positive analysen fra fase 3-studien har gitt oss den første kliniske valideringen av at vaksinen vår kan forhindre covid-19-sykdom, inkludert alvorlig sykdom, sier Stéphane Bancel, adm. direktør i Moderna.

Pfizer faller 1,8 prosent mens BioNTech faller 10,4 prosent.

Empire Manufacturing-indeksen, som måler innkjøpssjefenes forventninger i New York, kom inn på 6,3 i november, mot ventet en indeks på 13,5, ifølge data fra New York Federal Reserve.

Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.

Klokken 20 skal Feds visesentralbanksjef Richard Clarida snakke om pengepolitikken og den siste tids økonomiske utvikling i en direktesendt samtale med Brookings Insitute. Kyrre Aamdal i DNB Markets mener det vil være en god anledning for Fed til å kommentere pengepolitikken i lys av de nye utsiktene til en massevaksinasjon.