Brøt 900 poeng for første gang siden februar

VAKSINE: Moderna lanserte mandag coronavaksine med overbevisende effektivitet. Her fra et av Modernas laboratorier.

VAKSINE: Moderna lanserte mandag coronavaksine med overbevisende effektivitet. Her fra et av Modernas laboratorier. Foto: Bloomberg

Oslo Børs gjorde et realt hopp etter nok et vaksinegjennombrudd mandag. Denne gangen var det Moderna som sto for børsfesten.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 908,96 poeng, opp 1,90 prosent, og det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner. Dette er første gang børsen stengte over 900 poeng siden 24. februar, da coronafallet var på sitt bratteste.

Oljeprisen

Mandag var brent-oljen opp 2,7 prosent til 44,40 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 3,8 prosent til 41,64 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 42,88 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Markedet håper at OPEC+ vil holde på de nåværende produksjonsnivåene, som demper bekymringene for effekten av lavere etterspørsel etter drivstoff som følge av økende antall tilfeller av Covid-19, melder TDN Direkt.

Tirsdag denne uken holder overvåkingskomiteen møte i OPEC+. Der kan det anbefale endringer i produksjonskvotene før OPEC-møtet 30.november og OPEC+-møtet 1. desember.

Equinor EQNR fulgte oljeprisen opp og steg etter det også ble klart at selskapet skal stokke om på strukturen og ledelsen. Aker BP AKERBP klatret også på vaskinenyheten.

Rett opp

Solstad Offshore klatret klart mest mandag og det på høy omsetning, men det var ingen konkrete nyheter som bidro til oppturen. Shippingselskapet legger frem tall for tredje kvartal torsdag 19. november.

Magseis Fairfield fortsatte børsrallyet vi har sett i november etter selskapet bedret resultatet og økte ordrereserven.

Crayon fikk mandag kursmålet kraftig oppjustert av SpareBank 1 Markets. Meglerhuset tror techselskapet skal opp til hele 250 kroner. Mandag steg aksjen til 115 kroner.

Multiconsult fikk kjøpsanbefaling av Nordea-analytiker mandag, og kursmålet ble hevet til 150 kroner. Kursen endte i 132 kroner mandag.

SAS nyter gode dager på børs etter én vaksinenyhet tar over for en annen, og mye tyder på at flyselskaper verden over endelig går en lysere tid i møte.

Forrige uke ble også en stor opptur for flyselskapet som endte opp 55,46 prosent. Selskapet vakte også oppsikt i forrige uke da det lokker med fete bonuskort for investorer av en viss størrelse.

Snublet

Øystein Stray Spetalens Arribatec Solutions ARR falt tungt mandag til 2,60 kroner. Selskapet har gjort tre oppkjøp bare i november, og nedgangen kan se ut som en korrigering fra den voldsomme oppturen tidligere i november. Siden starten av november er aksjen opp 27 prosent. På det høyeste var aksjen opp 70 prosent på bare to uker.

Videoselskapet Pexip falt også etter at Moderna lanserte sin vaksine mandag. Nå som det blir klart at samfunnet vil åpne opp igjen innen overskuelig fremtid, er det ikke like stort behov for videokonferanser i tiden fremover.

Havyard Group falt også. Selskapet steg kraftig fredag etter en avtale for datterselskapet Norwegian Greentech med Wilson, men mandag snudde det for verftsselskapet.

XXL falt etter det i helgen ble klart at Østerrike stengte ned samfunnet. Det førte til at selskapet måtte stenge syv butikker i landet.

Quantafuel fortsatte fallet fra forrige uke da selskapet la frem overraskende tall for tredje kvartal. Utgiftene økte uventet, hvilket sendte aksjen ned 11,6 prosent fredag.