All-time high på Wall Street

Den industritunge indeksen Dow Jones stengte mandag til all-time high, etter forrige toppnotering ble satt noen uker før coronapandemien meldte sin innmarsj. Dette etter oppløftende vaksinenyheter fra Moderna.

Dow Jones stengte opp 1,60 prosent til 29.950,44 poeng.

S&P 500 steg 1,16 prosent til 3.626,91 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite la på seg 0,80 prosent til 11,924.13 poeng.

Vaksineoptimisme – igjen

For en uke siden gjorde Pfizer det klart at vaksinen deres, som ble laget i samarbeid med BioNTech, var effektiv i 90 prosent av tilfellene under testene deres. I dag tok vaksinekonkurrent Moderna opp ballen, og kunne melde om en effekt på rett over 94 prosent. Adm. direktør i Moderna, Stephane Bancel, kalte nyhetene en «game-changer».

Selskapet hevdet mandag at vaksinen holder seg stabil på temperaturer som et vanlig kjøleskap holder. Dette i forhold til Pfizer-valsinen som må oppbevares på minus 70 grader celsius. Det skriver CNBC.

Nyhetsbyrået påpeker også at Moderna forventer å ha omtrent 20 millioner doser av vaksinen i løpet av utgangen av det inneværende året. Samtidig er planen å produsere mellom 500 millioner og 1 milliard doser i løpet av 2021. Da både Pfizer og Moderna sin vaksine krever to injiseringer, er målet å samlet sett å ha vaksiner til 20 millioner mennesker i løpet av året.

Moderna-aksjen stengte opp 9,6 prosent.

Årets utvikling i revers

Tidligere i år har typiske bli-hjemme-aksjer skutt fart, og reiselivs-aksjer falt tilsvarende. I lys av den siste tidens vaksinenyheter har imidlertid denne utviklingen gått i motsatt retning.

Tidligere coronavinnere som Netflix og Zoom falt henholdsvis 0,8 prosent og 1,1 prosent. I andre enden av skalaen stengte Boeing og American Airlines opp henholdsvis 8,2 prosent og 4,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,3 prosent til 22,81.

Gullprisen forble uendret og en unse gikk ved stengetid for 1.886,30 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,4 prosent til 43,82 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,4 basispunkter til 0,107 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,2 basispunkter til 0,177 prosent.

10-års renten steg 0,8 basispunkter til 0,903 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,3 basispunkter til 1,662 prosent.