Eiendomsmygg skyter fart etter milliardoppkjøp

Oslo Børs åpnet svakt ned etter gårsdagens vaksinerally, men har nå snudd opp.

Hovedindeksen stiger 0,3 prosent til 911,74 poeng.

Olje

Tirsdag morgen har brent-oljen falt 0,1 prosent til 43,86 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,40 prosent til 41,28 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,48 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Nyheten om den nye Moderna-vaksinen mandag kom etter forrige ukes tilsvarende annonsering fra Pfizer og BioNTech, der det ble opplyst at deres vaksine var effektiv i omtrent 90 prosent av tilfellene. Oljeprisen reagerte umiddelbart rett opp. Noe av det samme skjedde på dagens nyheter fra Moderna, dog i mindre grad enn for en uke siden.

«Vaksine-euforien har allerede blitt priset inn tungt siden forrige uke, men et nytt botemiddel for Covid-19 viser at et storskala vaksinasjonsprogram, med tilstrekkelige mengder for den globale befolkninger, er noe nærmere nå», hevdet Rystad Energy-analytiker, Louise Dickson, ifølge Reuters.

Equinor stiger, og det samme gjør Aker BP .

Tapere

Kjell Inge Røkkes Aker Offshire Wind faller etter selskapet i går meldte at det vil hente 300 millioner kroner i en emisjon. Provenyet vil bli brukt til å øke eierandelen i Principle Power som driver med flytende havvind.

Grieg Seafood GRIEG leverte et underskudd på 161 millioner i det konsernsjefen omtaler som et «utfordrende kvartal». Aksjen faller markant fra start.

Pengene renner fremdeles ut av Vaccibody VACC-ME.

BerGenBio faller også fra start etter null inntjening. Selskapet er fremdeles i forskningsstadiet, så det er ingen overraskelse. Adm. direktør Richard Godfrey ener selskapet samlet sett er godt posisjonert.

– Med innhenting av 520 millioner kroner i mai i år er kontantposisjonen vår sterk, sier han.

Vinnere

Storm Real Estate stiger markant fra start etter det i morgentimene ble klart at det kjøper KMC Properties for like over 1 milliard kroner. Les børsmeldingen her.

LINK MobilityLINK kjøpte i går markedsledende østerrikske WebSMS for 550 millioner kroner . Selskapet leverte et sterkt kvartal, men taper fremdeles penger. Aksjen stiger svakt i åpningen.

Flex LNG økte inntektene og hevet nettoresultatet i tredje kvartal. Aksjen stiger fra start på Oslo Børs.

Resultat pr. aksje endte på 0,07 dollar for kvartalet, mot 0,01 dollar i samme periode i fjor. Styret har sagt ja til et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje for tredje kvartal.

SAS fortsetter oppgangen etter godt vaksinenytt. Siste uke er aksjen opp 55 prosent.