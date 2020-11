Én flyaksje til himmels, den andre faller kraftig

Ved lunsjtider tirsdag er hovedindeksen opp 0,10 prosent til 909,87 poeng. Hittil i dag har børsen vinglet litt opp og litt ned, men det har ikke vært store utslagene. Foreløpig er det handlet aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Ute på Europa-børsene er det blandet stemning, men heller ikke her er det voldsomme opp- eller nedganger. Av førhandelen i USA er S&P 500 og Dow Jones noe ned, mens Nasdaq ser ut til å starte i pluss.

Olje

Som følge av positive vaksinenyheter fra Moderna la oljeprisen på seg mandag, i likhet med børsene. Tirsdag korrigerer prisen på et fat brentolje ned med 0,23 prosent til 43,80 dollar. WTI-oljen svekkes med 0,29 prosent til 41,33 dollar fatet.

«Vaksine-euforien har allerede blitt priset inn tungt siden forrige uke, men et nytt botemiddel for Covid-19 viser at et storskala vaksinasjonsprogram, med tilstrekkelige mengder for den globale befolkninger, er noe nærmere nå», uttalte Rystad Energy-analytiker, Louise Dickson, ifølge Reuters.

Equinor er ned marginale 0,13 prosent til 138,45 kroner. Aker BP er opp 0,11 prosent til 184,50 kroner.

Vinnere

Dagens hittil største vinner er Storm Real Estate , som stiger 42,28 prosent til 7 kroner. Selskapet meldte i morges at det kjøper KMC Properties for 1,1 milliarder kroner. Kjøpesummen gjøres om til drøyt 154 millioner nye aksjer til 7 kroner stykket. Det nye selskapet vil også hente 300 millioner kroner i en rettet emisjon, samt 1,85 milliarder gjennom en sikret obligasjon.

Av de mest omsatte aksjene dundrer Nel opp 4,45 prosent til 20,41 kroner. Kongsberg Automotive stiger 3,74 prosent til 0,28 kroner under tung omsetning.

Den siste tidens dårlige nyheter rundt Norwegian NAS og positive nyheter rundt vaksine, ser ut til å gjøre godt for SAS SAS NOK. Aksjen løftes med 3,10 prosent til 1,54 kroner på Oslo Børs. Kun tre aksjer er høyere omsatt. Den siste uken er SAS opp 50,64 prosent på Oslo Børs, men den har falt nesten 61 prosent siden nyttår.

I rødt

En rekke Merkur-noterte selskap topper taperlisten tirsdag:

Black Sea Property er ned 13,72 prosent til 1,95 kroner.

Ocean SunOSUN-ME er 13,20 prosent til 31,90 kroner.

Golden Energy Offshore Services svekkes med 11,11 prosent til 0,68 kroner.

Mens nevnte SAS flyr høyt, er det motvind for Norwegian . Aksjen svekkes med 7,66 prosent til puslete 0,49 kroner. Norwegian er ned 98,69 prosent siden nyttår.