Tesla-rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen uforandret på 11.924,69 poeng mens Dow Jones står i 29.681,84 poeng etter en nedgang på 0,9 prosent. S&P 500 faller 0,6 prosent til 3.606,38 poeng.

Mandag ble det klart at Tesla inkluderes i S&P 500-indeksen fra 21. desember. Tesla ble kvalifisert etter at å ha presentert overskudd i fire kvartal på rad. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til omsettes aksjen for 459,06 dollar, opp 12,5 prosent.

«Dette er en stor fjær i hatten for de som er bull på Tesla», skriver analytiker Dan Ives i en oppdatering fra Wedbush Securities.

For andre gang på en uke bidro gode nyheter om coronavaksine til et løft i finansmarkedene mandag. I forrige uke kunne Pfizer/BioNTech informere at deres vaksine hadde en effektivitet på 90 prosent og mandag uttalte Moderna at deres vaksine hadde en effektivitet på 94,5 prosent.

«Nok en gang ble det jubel i aksjemarkedene, men ikke like stor som forrige mandag. Når én vaksine viser høy effektivitet, er det ikke så overraskende at flere gjør det. Og spesielt ikke når de to er basert på samme teknologi (mRNA), som i dette tilfellet», skriver Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.

Tirsdag faller Moderna 1,3 prosent, BioNTech er ned 2,3 prosent mens Pfizer stiger 2,7 prosent.

Selv om det rapporteres om flere positive gjennombrudd i vaksineutviklingen, understreker Handelsbanken at håpet om en normalisering ligger lenger frem i tid. I det korte bildet må vi regne med å se at coronakrisen virker mer dempende på den økonomiske aktiviteten.

Tirsdag ble de kjent at detaljomsetningen i USA gikk opp med 0,3 prosent på månedsbasis i oktober. Det var i forkant ventet at de skulle gå opp 0,5 prosent. Importprisene falt med 0,1 prosent, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.