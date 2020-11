Dupp på Wall Street etter mandagens opptur - Tesla steg kraftig

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street endte ned tirsdag:

Dow Jones stengte ned 0,56 prosent til 29.783,75 poeng.

S&P 500 svekket seg 0,48 prosent til 3.609,60 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite slanket seg 0,21 prosent til 11,899,34 poeng.

Dupp etter mandagens oppsving

Mandagens handel var sterkt preget av de positive vaksinenyhetene fra Moderna, noe som blant annet førte til ny bestenotering for Dow Jones siden mars. Tirsdag ble derimot av det roligere slaget.

«Vi har akkurat hatt nye topper, så det er naturlig for markedet å ta en pust i bakken. Den svakt negative utviklingen preges også av de skuffende tallene for detaljhandelen», uttaler Chris Larkin, adm. direktør for handel og investeringsprodukter i E-Trade.

Larkin legger til at hvis det ikke kommer ytterligere stimuli fra myndighetene, så vil usikkerheten øke i handelssektoren på kort sikt.

Ferske makrotall fra USA tirsdag viste at detaljomsetningen gikk opp med 0,3 prosent på månedsbasis i oktober. Det var i forkant ventet at de skulle gå opp 0,5 prosent. Importprisene falt med 0,1 prosent, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Tesla i vinden

Elbilprodusenten Tesla fikk et oppsving torsdag og endte opp 8,04 prosent til 440,92 dollar. Aksjen har steget 427 prosent så langt i år. Mandag ble det klart at Tesla inkluderes i S&P 500-indeksen fra 21. desember. Musks selskap ble kvalifisert etter at å ha presentert overskudd i fire kvartal på rad.

«Dette er en stor fjær i hatten for de som er bull på Tesla», skriver analytiker Dan Ives i en oppdatering fra Wedbush Securities.

For flere av de store verdiaksjene pekte pilen motsatt vei. Home Depot sank 2,54 prosent, Walmart gikk ned 1,64 prosent tross gode tall og JP Morgan Chase slanket seg 1,50 prosent.

Vaksineselskapene Pfizer endte opp 1,38 prosent, BioNTech svekket seg 5,01 prosent og Moderna sank 4,94 prosent.

«Kun tiden vil vise om reverseringen i investeringstrenden er holdbar eller ikke, og om selskapene som tjener på økonomiske svingninger vil fortsette oppover», skriver Bill Stone, investeringssjef i Stone Investment Partners i et notat. Uttalelsen er en kommentar til skiftet fra teknologi- til industrisektoren og aksjer som har tjent på pandemien.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 2,58 prosent til 23,03.

Gullprisen gikk ned 0,31 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.883,65 dollar.

Brent-oljen er ned 0,23 prosent til 43,82 dollar fatet.

3-måneders renten sank 0,3 basispunkter til 0,086 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,175 prosent.

10-års renten sank 0,3 basispunkter til 0,87 prosent.

30-års renten gikk ned med 0,4 basispunkter til 1,624 prosent.