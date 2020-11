De norske i USA fulgte Wall Street

Pilene pekte svakt nedover for de toneangivende indeksene i New York tirsdag. Det gjorde de også for de de fleste norske aksjene på Wall Street.

Frontline sank 1,92 prosent til 6,64 dollar, mens den svekket seg 0,5 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 0,72 prosent til 15,38 dollar. Til sammenligning klatret aksjen 0,54 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 0,8 prosent til 3,73 dollar, mens den falt 2,38 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 0,57 prosent til 7,01 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 0,54 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 0,50 prosent til 0,61 dollar, mot en nedgang på 5,18 prosent på Oslo Børs.

I Canada steg Questerre Energy 9,09 prosent til 0,12 canadiske dollar, mens den falt 1,07 prosent på Oslo Børs.