Oslo Børs snur opp – XXL faller

Oslo Børs er volatil i åpningen. Det er kvartalsrapporter som påvirker bevegelsene i åpningsminuttene.

Hovedindeksen faller 0,23 prosent til 906,24 poeng.

Oljeprisen

Oljeprisen har fått seg en skikkelig opptur de to siste ukene etter nyhetene om flere vaksiner mot coronaviruset har sett dagens lys. Mandag 2. november markerte et bunnpunkt på de siste tre måneder på 35,94 dollar per fat.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 43,86 dollar fatet, opp 0,2 prosent. Det er hele 22 prosents oppgang på bare to uker. WTI-oljen stiger 0,2 prosent, og handles til 41,41 dollar pr. fat.

Oljeprisen fikk seg tirsdag en knekk etter oljelagertallene fra USA steg med 4,2 millioner fat per dag – langt over estimerte 1,7 millioner fat.

Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning i Nissan Securities, forklarer at økte lagertall skaper frykt for en tregere innhenting i etterspørselen, og det gjør at investorene selger.

– Det er stadig OPECs planer om å fortsette, eller kanskje til og med øke, produksjonskuttene i januar som bremser fallet, sier Kikukawa til CNBC.

Kikukawa ser WTI-prisen mellom 39 og 44 dollar per dag inntil OPEC holder sitt møte 30. november. Tirsdag holdt Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) i OPEC+ møte, uten at det ble tatt noen avgjørelse.

Equinor stiger etter melding om økt kapasitet ved Sverdrup-feltet. Aker BP , som har 11,6 prosents eierandel i feltet, stiger.

Ifølge analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets impliserer dette en økning på 6 prosent for fase en og 4 prosent for fase to. Han kommer til å heve sine produksjonsprognoser for Aker BP med 1-3 prosent og resultat pr aksje med 4-6 prosent for årene 2021 til 2025.

«Økt kapasitet vil være positivt for estimatene på Equinor også, men effekten vil være mer lavmælt enn for Lundin og Aker BP», skriver han i en oppdatering onsdag morgen.

Rett opp

Play Magnus Group leverte god vekst i tredje kvartal og over doblet inntektene sammenlignet med fjoråret. Selskapet guider også en ordreinngang på 8 millioner dollar for 2020, og 14-16 millioner dollar for 2021. Det langsiktige målet er 60 millioner dollar i 2025.

Havila Shipping stiger raskt opp til førsteplass på stigningspallen. Shippingselskapet leverer rapport for tredje kvartal neste fredag.

Øystein Stray Spetalens Arribatec ARR stiger rundt 7 prosent etter nytt oppkjøp av italiensk skyselskap i maritim sektor.

Faller

Klaveness Combination Carriers opprettholder utbyttet etter brukbart kvartal. Selskapet økte inntektene, men bunnlinjen falt smått.

Utbyttemaskinen ADS Crude Carriers leverte sterkere bunnlinje sammenlignet med fjoråret. Rederiet vil åpne pengesekken på vidt gap og la det regne over investorene.

BW Energy leverte høyere inntekter, men resultatet falt. Selskapet gikk med 6,8 millioner kroner i underskudd i tredje kvartal.

AirthingsAIRX-ME stiger etter nyhet om risikomåler for virus. XXL faller etter XXL-gründer Tidemandsen solgte aksjer mandag og torsdag forrige uke.

Yara stuper og er mest omsatt, men det kommer av at aksjen i dag handles ex. utbytte på 18 kroner.

Solstad Offshore topper taperlisten. Det er ingen nyheter som bidrar til fallet, men aksjen har doblet seg den siste uken og kan forklares som en mindre korrigering før tallene for tredje kvartal legges frem i morgen torsdag.