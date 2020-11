Børsopptur for Magnus Carlsen

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 909,96 poeng, opp 0,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 44,25 dollar, opp 1,1 prosent. Tirsdag fikk oljeprisen seg en knekk etter oljelagrene i USA steg med 4,2 millioner fat pr. dag – langt over estimerte 1,7 millioner fat. Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning i Nissan Securities, mener økte lagertall skaper frykt for en tregere innhenting i etterspørselen.

Equinor forventer nå at den daglige produksjonen på Johan Sverdrup-feltet vil være på om lag 500.000 fat olje innen utgangen av året, rundt 60.000 fat mer enn det som ble lagt til grunn ved oppstart av feltet. Aker BP har en eierandel på 11,6 prosent av feltet.

Equinor er uforandret på 139,35 kroner mens Aker BP klatrer 2,1 prosent til 187,90 kroner.

AerCap Holdings solgte tirsdag 23,9 millioner Norwegian-aksjer gjennom sitt heleide datterselskap Ballyfin Aviation Limited. Etter transaksjonen eier AerCap, gjennom ulike datterselskaper, rundt 332 millioner aksjer i Norwegian, som tilsvarer 9 prosent av aksjekapitalen.

Norwegian faller 7,1 prosent til 0,44 kroner.

I tredje kvartal 2020 hadde Play Magnus driftsinntekter på 2 millioner dollar – over dobling fra tredje kvartal 2019 som endte på 930.000 dollar. Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 2,9 millioner dollar, mot et negativt resultat på 4,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Antall betalende abonnenter økte med nesten 70 prosent til tett oppunder 36.000, fra 21.000 i tredje kvartal 2019.

Aksjen stiger 4,1 prosent til 17,70 kroner. Onsdag formiddag var aksjen oppe i 18,38 kroner.

Torsdag i forrige uke solgte gründer og styremedlem Øivind Tidemandsen én million aksjer i XXL , og mandag denne uken kvittet han seg med ytterligere 500.000 aksjer. Det skjer samtidig som konkurrerende sportskjeder varsler markant nedgang i sportssalget.

XXL faller 2,7 prosent til 18,94 kroner.

Havila Shipping stiger 35,7 prosent til 3,65 kroner. Selskapet presenterer sine kvartalstall fredag 27. november.