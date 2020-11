Boeing suser til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq og S&P 500 tilnærmet uforandret mens Dow Jones stiger 0,1 prosent.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har godkjent Boeing 737 Max for flyging etter nesten to år på bakken. Flyene ble parkert over hele verden etter to ulykker som krevde til sammen 346 liv. Boeing-aksjen stiger 5,0 prosent i åpningsminuttene.

Endelige resultater fra den store studien for Pfizer og BioNTechs Covid 19-vaksine viser en effektivitet på 95 prosent, melder Dow Jones Newswires onsdag.

– Denne studien markerer et viktig steg i en historisk åtte måneder lang reise med å få en vaksine på bordet, sier Dr. Albert Bourla, konsernsjef i Pfizer, i en melding.

Pfizer-aksjen stiger 3,1 prosent mens BioNTech klatrer 5,1 prosent.

Fed sjef Jerome Powell uttalte senest i går at selv om effektive vaksiner rulles ut neste år vil den amerikanske økonomien bære preg av pandemien i lang tid.

«Styringsrentene verden over, ligger nær null, også i USA. Gitt pandemiens bakteppe vil disse holdes på rekordlave nivåer en god stund fremover», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Boligbyggingen i USA steg 4,9 prosent på månedsbasis i oktober til en sesongjustert årstakt på 1,53 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,46 millioner boliger.

Antallet nye boligbyggingstillatelser var uendret på månedsbasis.