Nedturen fortsetter for XXL

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 912,15 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,48 dollar, opp 1,6 prosent.

Equinor forventer at den daglige produksjonen på Johan Sverdrup-feltet vil være på om lag 500.000 fat olje innen utgangen av året, rundt 60.000 fat mer enn det som ble lagt til grunn ved oppstart av feltet. Aker BP har en eierandel på 11,6 prosent av feltet. Equinor-aksjen falt 0,1 prosent og sluttet på 139,30 kroner mens Aker BP klatret 3,7 prosent til 190,75 kroner.

Torsdag i forrige uke solgte gründer og styremedlem Øivind Tidemandsen én million aksjer i XXL , og mandag denne uken kvittet han seg med ytterligere 500.000 aksjer. Det skjer samtidig som konkurrerende sportskjeder varsler markant nedgang i sportssalget. Onsdag falt XXL 1,4 prosent til 19,20 kroner, noe som betyr at aksjen er ned over 30 prosent i løpet av den siste måneden.

I tredje kvartal 2020 hadde Play Magnus driftsinntekter på 2 millioner dollar – over dobling fra tredje kvartal 2019 som endte på 930.000 dollar. Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 2,9 millioner dollar, mot et negativt resultat på 4,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Antall betalende abonnenter økte med nesten 70 prosent til tett oppunder 36.000, fra 21.000 i tredje kvartal 2019. Aksjen falt 0,6 prosent til 16,90 kroner.

Everfuel skriver i en melding at et nytt prosjekt skal undersøke hvordan noen av fergene som trafikkerer danske Limfjorden kan bygges om for å på på hydrogen. Kommunene Skive, Morsø og Thisted har inngått partnerskap med flere teknologileverandører, deriblant Everfuel. Onsdag gikk Everfuel-aksjen opp 1,6 prosent og sluttet på 31,50 kroner.

Nesten tre timer før børsslutt ble det innført børspause i Norwegian . Aksjen ble sist omsatt for 0,47 kroner, ned 0,3 prosent. Norwegian søker konkursbeskyttelse i Irland for det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets, og noen av dets datterselskaper.