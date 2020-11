Sur stemning på Wall Street

Onsdag tok det amerikanske aksjemarkedet en pustepause og alle de toneangivende indeksene på Wall Street falt.

Dow Jones og S&P 500 falt begge 1,16 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte ned 0,82 prosent.

Igjen var vaksinenyheter i fokus, og endelige resultater fra studien til Pfizer og BioNTechs Covid 19-vaksine viser en effektivitet på 95 prosent. Investorene veide derfor vaksinenytt mot nye coronarestriksjoner, hvilket sistnevnte ble veid tyngst.

– Vaksinemeldingen har flyttet samtalen om å gå tilbake til det normale fra hvis til når. Det som er viktigst er at meldingen fjernet noe av den langsiktige usikkerheten, som har holdt investorene forsiktige, sier investeringsstrateg Bill Callahan i Schroders til CNBC.

Ifølge nyhetsbyrået har USA nå daglig 157.000 tilfeller av coronasmitte i gjennomsnitt, hvilket er 30 prosent høyere enn i forrige uke.

– Markedet balanserer på en knivsegg nå. Vi kan se seks til 12 måneder frem i tid og se at flere av vaksinene kan være allment tilgjengelige og administrert, og vi kan begynne å gå tilbake til det normale livet. Samtidig kommer til å være mange utfordringer når sykdommen jobber seg gjennom befolkningen, sier investeringsstrateg Ed Keon i QMA.

Tesla-rally

Onsdag klatret Pfizer og BioNTech opp henholdsvis 0,8 og 4 prosent på vaksinenyheten. Typiske «Stay at home»-aksjer gjorde det sterkt etter kunngjøringen om stengningen av landets største skolesystem, noe som bidro til å sende opp Zoom og Peloton 3,3 og 2 prosent.

De store teknologiaksjene fulgt imidlertid det brede markedet, og aksjer som Amazon, Microsoft, Alphabet og Facebook falt alle over 1 prosent.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har nå godkjent Boeing 737 Max for flyging etter nesten to år på bakken. Flyene ble parkert over hele verden etter to ulykker som krevde til sammen 346 liv. Boeing-aksjen reagerte opp i starten, men korrigerte ned 3,2 prosent i løpet av dagen.

Tidligere denne uken ble det kjent at Tesla blir inkludert i S&P 500-indeksen. Onsdag endte aksjen opp over 10 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,48 prosent til 23,51.

Gullprisen gikk ned 0,88 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.868,6 dollar.

Brent-oljen er opp 1 prosent til 44,22 dollar fatet.

3-måneders renten sank 0,5 basispunkter til 0,081 prosent.

Renten på 2-åringen var uendret til 0,175 prosent.

10-års renten steg 0,3 basispunkter til 0,875 prosent.

30-års renten gikk ned med 1,8 basispunkter til 1,607 prosent.