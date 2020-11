Norwegian faller kraftig på Oslo Børs

Oslo åpner ned torsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 906,14, ned 0,66 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 853 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,68 prosent til 44,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 41,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,48 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisen steg rundt én prosent i gårsdagens handel.

«En grunn til oppgangen er at markedsaktørene antar at OPEC+ vil utsette sin planlagte produksjonsøkning på 2 millioner fat per dag fra januar. Beslutningen om dette vil trolig bli tatt på det kommende møtet 1. desember», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Tall fra EIA viste onsdag at amerikanske oljelagre steg med 768.000 fat. Det er en god del lavere enn APIs, som viste en lagerbygging på 4,2 millioner fat.

Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet en lagerbygging på 1,7 millioner fat.

Equinor faller 1,26 prosent til 137,55 kroner, mens Aker BP er ned 1,04 prosent til 188,78 kroner.

Faller tungt

Norwegian faller torsdag morgen 16,39 prosent til 0,40 kroner på høyt volum. Det kriserammede flyselskapet måtte onsdag søke konkursbeskyttelse for sine to irske selskaper.

Norwegian-ledelsen meldte at det har valgt Irland som sted for konkursbeskyttelsen, fordi de aller fleste av flyene er registrert der. Selskapet vil imidlertid fortsette å drifte sitt begrensede rutenett, som i disse dager består av seks fly på 13 ruter.

BW Offshore la i morges frem sine tall for tredjekvartal. To av selskapets fartøyer ble satt ut av spill tidlig i kvartalet, men likevel var oppetiden over 93 prosent. Aksjen faller nå 8,82 prosent til 31,84 kroner.

Heller ikke TGS har en god dag, og aksjen svekkes 5,50 prosent til 113,55 kroner. SEB slakter nå både anbefaling og kursmål på seismikkaksjen.

Opptur

Nel stiger markant torsdag morgen, og er i øyeblikket opp 6,84 prosent til 22,35 kroner.

Selskapet har hatt en innbringende måned, og har siden starten av november inngått elektrolysøravtaler som kan gi inntekter på rundt en halv milliard kroner. Til sammenligning omsatte selskapet i hele fjor for 570 millioner.

Også MPC Container Ships styrkes, og er nå opp 6,74 prosent til 4,75 kroner.

På tre måneder har aksjen klatret drøye 95 prosent, og Fearnley Securities spådde onsdag videre oppgang. Med festratene i containermarkedet som bakgrunn, løftet meglerhuset sitt kursmål med 50 prosent.