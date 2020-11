Oppturen fortsetter for Tesla på New York-børsen

TORSDAG: Tesla-sjef Elon Musk ser aksjen fortsette å stige på New York-børsen.

TORSDAG: Tesla-sjef Elon Musk ser aksjen fortsette å stige på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 11.787,00 poeng mens Dow Jones står i 29.294,20 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent.

Tidligere denne uken ble det kjent at Tesla blir inkludert i S&P 500-indeksen. Onsdag endte aksjen opp 10,2 prosent og kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 2,3 prosent.

Tall offentliggjort torsdag viser at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed) falt til 26,3 i november, tilsvarende en nedgang på seks poeng fra oktober. Konsensus pekte mot en indeks på 22,0.

Andelen bedrifter som melder om høyere aktivitet denne måneden (42 prosent) overstiger med god margin andelen som melder om lavere aktivitet (15 prosent).

Indeksen for nye ordre falt fem poeng til 37,9. Nesten 49 prosent av bedriftene melder om en økning i nye ordre, ned fra 55 prosent i oktober.

742.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 14. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det var ventet 707.000 førstegangssøkere.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 7. november 6,37 millioner.