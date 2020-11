Verftsaksje og Røkke-selskap til topps

Oslo Børs endte i rødt torsdag. Hovedindeksen falt 1,0 prosent til 902,94 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 5,46 milliarder kroner.

Mest omsatte aksje var hydrogenselskapet Nel , som bykset 6,9 prosent til 22,37 kroner etter onsdagens melding om en intensjonsavtale med spanske Iberdrola om grønn hydrogenproduksjon i Spania.

Equinor falt 1,9 prosent til 136,65 kroner etter oljeprisfall store deler av dagen. Ved børsslutt var imidlertid Brent-oljen opp 0,1 prosent til 44,17 dollar fatet og WTI-oljen omtrent uendret på 41,60 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 44,48 dollar pr. fat. Aker BP falt bare 0,1 prosent til 190,55 kroner.

Onsdag kom det tall fra amerikanske energimyndigheter som viste at amerikanske råoljelagre ble økt med 768.000 fat i forrige uke. Det var imidlertid mindre enn ventet. Samtidig øker spenningen i Opec+ i forkant av deres viktige møte 30. november.

Vinnere og tapere

Torsdagens vinneraksje var Havyard Group , som spratt opp 33,7 prosent til 10,40 kroner etter meldingen om at konsernet skiller ut hydrogensystemet for skip til et eget selskap. Havyard-aksjen har nå gått hele 121 prosent den seneste uken. Så langt i år er aksjen opp 227 prosent.

Aker Offshore Wind steg solide 19,4 prosent til 5,96 kroner. Analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets mener Kjell Inge Røkke-selskapets verdi kan seksdoble seg. Tre analytikere dekker aksjen, ifølge Bloomberg, og alle har kjøpsanbefaling.

BørsnykommerXplora TechnologiesXPLRA-ME endte opp 10,0 prosent til 21,99 kroner.

Taperen torsdag ble Scana , der det var store handler gjennom dagen. Ertvaag-familiens Camar solgte totalt 11 millioner aksjer gjennom flere transaksjoner, og hentet tilsammen nesten 29 millioner kroner på salgene. Scana-aksjen endte ned 23,1 prosent til 2,46 kroner.

Norwegian stupte 15,7 prosent til 40 øre. Onsdag kunngjorde flyselskapet at det søker konkursbeskyttelse i Irland for to datterselskaper, en løsning som kan være det som redder selskapet fra en endelig konkurs. På det laveste var Norwegian-aksjen nede i 39,11 øre, som er ny all-time low for aksjen. SAS falt også, med 0,7 prosent.

Blant andre røde tungvektere endte Mowi ned hele 4,2 prosent til 176,25 kroner. DNB falt 1,8 prosent til 157,10 kroner.

Norsk Hydro klatret 2,1 prosent til 34,30 kroner, mens AKVA Group utmerket seg høyt på omsetningslisten etter at storeier lempet ut hele sin aksjebeholdning . Oppdrettsteknologiselskapet meldte også om et mulig landbasert prosjekt i Sverige, som kan bety en kontrakt verdt opp mot en milliard norske kroner. AKVA-aksjen endte opp 1,6 prosent til 75,00 kroner.

Kvartalstall

Flere selskaper endte i rødt etter fremleggelse av kvartalstall torsdag: