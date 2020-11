Hovedindeksen er opp 0,95 prosent til 911,47 poeng ved 11.30-tiden fredag. Den seneste måneden har gitt en oppgang på 4,34 prosent drevet at positive vaksinenyheter mot coronaviruset.

Det er hittil omsatt aksjer for drøyt 1,5 milliard kroner. De 30 mest omsatte aksjene går rett opp.

Ser vi ute på kontinentet, er det bred oppgang. Oslo Børs går noe sterkere opp enn de fleste andre Europa-børsene. Drøyt fire timer før åpning på Wall Street, går det derimot mot en forsiktig nedgang.

Olje

Oljeprisen legger på seg fredag. Et fat brentolje løftes med 1,09 prosent til 44,60 dollar. Det er nesten en halv dollar høyere enn da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er opp 1,16 prosent til 42,20 dollar.

Misnøyen i De forente arabiske emirater med den gjeldende produksjonskuttavtalen har skapt litt spenning før det viktige møtet i OPEC+ 30. november, og landet skal ha luftet tanken om å gå ut av OPEC.

Ifølge avtalen skulle kuttene trappes ned med nesten to millioner fat per dag fra nyttår, men den nye coronabølgen gjør etterspørselssituasjonen utfordrende, og oljemarkedet har nesten tatt det for gitt at OPEC+ ville videreføre kuttene på dagens nivåer.

Equinor går opp 0,55 prosent til 137,40 kroner. Aker BP er opp 1,36 prosent til 193,15 kroner.

Vinnere

Dagens hittil store vinner er Aker Offshore Wind . Aksjen dundrer opp 16,36 prosent til 6,94 kroner, hvilket er soleklar all-time high. Kun Adevinta og Nel er mer omsatt. På det laveste har Aker Offshore Wind vært nede i 1,99 kroner.

Fredagens store oppgang skyldes antagelig analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets' positive analyse. Han tror selskapet kan bli verdt 18 milliarder kroner, og har et kursmål på 9 kroner.

Det er turbulente dager for Norwegian . Etter flere dårlige nyheter den siste tiden og tunge fall på børs, revansjerer aksjen seg med en oppgang på 12,10 prosent til 0,45 kroner. Den er fortsatt ned 98,81 prosent siden årsskiftet.

I rødt

Atlantic Petroleum går til bunns på Oslo Børs med en nedgang på 6,61 prosent til 4,52 kroner.

MPC Container Ships er også på taperlisten etter nye kvartalstall. Aksjen er nå ned 5,83 prosent til 4,52 kroner, etter at bunnlinjen ble tynget av nedskrivninger.