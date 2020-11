Vaksineselskapene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 11.895,57 poeng mens Dow Jones står i 29.425,61 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 3.579,10 poeng.

Uenigheten mellom finansdepartementet og Federal Reserve om videreføring av låneprogram tynger sentimentet, i tillegg til en stadig urovekkende coronasmittesituasjon.

En CNBC-analyse av John Hopkins-tall viser at gjennomsnittlig, daglig antall smittetilfeller i USA den siste uken ligger på 161.165, hvilket er 26 prosent flere enn i uken før. Mange delstater har nå reversert planer om gjenåpning og heller iverksatt nye restriksjoner for å stagge spredningen.

De to helsegigantene Pfizer og BioNTech vil søke om nødgodkjenning for deres vaksinekandidat fredag. Det vil kunne føre til bruk av vaksinen hos høyrisikogrupper i USA innen midten til slutten av desember i år. Pfizer og BioNTech har til hensikt å sende inn søknader til andre reguleringsbyråer over hele verden de neste dagene.

Pfizer stiger 1,4 prosent mens BioNTech klatrer 2,8 prosent. Moderna inntar også vinnerlisten med en kursoppgang på 2,6 prosent.