Wall Street avslutter uken med nedgang

Det ble en svak ukeavslutning på Wall Street. Alle de toneangivende indeksene stengte i minus.

– Markedet kan se at det er lys ved enden av tunnelen, sier Aaron Clark, porteføljeforvalter i GW&K Investment Management.

– På den andre siden av dette er det store økninger i smittetilfeller og nedstengelser som er nødvendige for å holde alt i sjakk. Det er dette markedet kjemper mot.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 57,3 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 1,3 millioner mennesker har mistet livet.

Torsdag kveld ble det klart at USAs finansminister Steven Mnuchin ikke ville godkjenne en forlengelse av flere kriselånsprogram som sentralbanken tilbød da coronapandemien herjet som verst. Disse programmene løper ut ved årsskiftet.

– Mnuchins grep vil stramme inn økonomiske forhold og fjerne et sikkerhetsnett for markeder i feil øyeblikk, skrev Krishna Guha, nestleder og leder for global politikk og sentralbankstrategi i investeringsbanken Evercore, i et notat torsdag.

Mnuchin sa til CNBC at folk misforsto denne avgjørelsen, og la til at det fortsatt er mye penger til finansiering om nødvendig.

– Dette var en veldig enkel ting. Vi følger kongressens hensikt, sa Mnuchin.

Ned, ned og opp

Den brede S&P-500 falt 0,68 prosent til 3.3557,65.

Det ble en tung handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America falt 0,12 prosent, mens Goldman Sachs falt 0,54 prosent. Morgan Stanley stengte på sin side ned 1,4 prosent, mens Citigroup stengte ned 0,96 prosent.

Tungt ble det også for flyaksjene. United Airlines og American Airlines falt henholdsvis 2,54 og 2,03 prosent.

De to helsegigantene Pfizer og BioNTech vil søke om nødgodkjenning for deres vaksinekandidat. Det vil kunne føre til bruk av vaksinen hos høyrisikogrupper i USA innen midten til slutten av desember i år. Pfizer og BioNTech har til hensikt å sende inn søknader til andre reguleringsbyråer over hele verden de neste dagene.

Pfizer steg 1,41 prosent mens BioNTech klatret maraknte 9,63 prosent. Moderna inntar også vinnerlisten med en kursoppgang på 5,22 prosent.

Dow Jones stengte ned 0,74 prosent til 29.265,35.

Teknologiganten Apple stengte ned 1,1 prosent, mens konkurrenten Microsoft falt 0,96 prosent.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,42 prosent til 11.854,97.

Facebook og Amazon falt henholdsvis 1,19 og 0,57 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 0,74 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 1,26 prosent.

Elbil-giganten Tesla stengte på sin side ned 1,93 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 0,74 prosent til 22,94 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.871,50 dollar, opp 0,54 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 2,31 prosent til 45,14 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,76 prosent til 42,45 dollar pr fat.

Tiåringen var uendret på 0,835 prosent.