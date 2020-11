Bred børsoppgang i Asia

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,26 prosent, og CSI 300 er opp 1,41 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes marginale 0,08 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,92 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,97 prosent.

Markedene i Japan er stengt.

Børsoppgangen gjelder ikke for flyselskapene i Hong Kong og Singapore etter at den forventede flyboblen mellom de to byene er forsinket. Noe av grunnen er økt antall smittetilfeller i Hong Kong.

Hong Kongs Cathay Pacific faller 4,63 prosent, mens China Eastern Airlines er ned 1,43 prosent. Singapore Airlines tar av seg 0,98 prosent.

Samtidig viser økonomiske data fra handelsdepartementet at Singapores økonomi krympet med 5,8 prosent i tredje kvartal. Økonomien forventes nå å krympe med mellom 6 og 6,5 prosent i 2020, sammenlignet med fjoråret. Situasjonen vil snu til neste år, ifølge departementet.