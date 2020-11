SAS dundrer videre på grønn børs

Oslo Børs stiger mandag morgen.

Etter rundt tre timers handel står hovedindeksen i 917,45 opp 0,99 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ved 11-tiden opp 1,46 prosent til 45,73 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,45 prosent til 43,04 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oppgangen kan i stor grad tilskrives at investorene ser økt etterspørsel etter positive nyheter om at Covid-vaksiner snart kan bli godkjent. Fredag ble det blant annet klart at Pfizer og Biontech ville søke om nødgodkjenning for deres vaksine.

Sentimentet styrkes også av håp om at OPEC+ vil holde råoljeproduksjonen i sjakk. Samtidig begrenses oppgangen på grunn av nye restriksjoner og nedstegninger.

Rett opp

Komplett Bank stiger kraftig i åpningshandelen etter at Christen Sveaas legger rundt 300 millioner kroner på bordet for alle Stein Erik Hagens aksjer i selskapet.

Aker Solutions stiger etter at selskapet vant Equinor-kontrakt for minst fire år mandag.



Hydrogenselskapet HydrogenPro stiger fra start. Selskapet tapte 2,2 millioner kroner i tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.

Aker Offshore Wind fortsetter himmelferden mandag. Fredag endte aksjen opp 17,11 prosent til 6,98 kroner, hvilket var soleklar all-time high ved stengetid.

SAS dundrer videre etter forrige ukes oppgang.

Rett ned

Norwegian Air Shuttle svekkes i åpningshandelen. Selskapet søkte konkursbeskyttelse i Irland forrige uke og det er stor usikkerhet rundt selskapet.

Panoro Energy svekkes etter at selskapet tapte 2,3 millioner dollar i tredje kvartal.

Nel svekkes og er mandagens foreløpig mest omsatte aksje. Meglerhuset Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning på aksjen med kursmål på 18,5 kroner.