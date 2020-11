Nel faller etter analyse

Oslo Børs fortsetter opp utover dagen mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 919,17 opp 1,18 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner.

Rett opp

Det er bred oppgang og grønt stort sett rund baut blant de mest omsatte mandag. Equinor , Norsk Hydro , Aker BP , Mowi og Aker Offshore Wind stiger alle sammen. Nel , Kongsberg Automotive , og Norwegian er unntakene.

Electromagnetic Geoservices er hittil dagens vinner, uten at noen konkrete nyheter bidrar til oppgangen. Aksjen skjøt i været i dag, etter å ha vært stabil siden sommeren.

Polarcus stiger også kraftig, men heller ikke her er noen børsmelding skyld i oppgangen. Det kan være at vaksinenyhetene de siste ukene gjør at investorene ser positive utsikter i oljeservice. Aksjen har doblet seg den siste måneden.

Komplett Bank stiger kraftig etter at Christen Sveaas legger rundt 300 millioner kroner på bordet for alle Stein Erik Hagens aksjer i selskapet.

Aker Solutions stiger etter at selskapet vant Equinor-kontrakt for minst fire år mandag. Panoro Energy stiger til tross for at selskapet tapte 2,3 millioner dollar i tredje kvartal.

Hydrogenselskapet HydrogenPro stiger. Selskapet tapte 2,2 millioner kroner i tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.

Aker Offshore Wind fortsetter himmelferden mandag. Fredag endte aksjen opp 17,11 prosent til 6,98 kroner, hvilket var soleklar all-time high ved stengetid.

SAS fortsetter rallyet på gode vaksinenyheter. Den siste uken er aksjen opp nesten 40 prosent.

Rett ned

Awilco LNG faller mest på børs mandag. Selskapet la frem et skuffende resultat for tredje kvartal, og analytikerne er ikke imponert.



Norwegian Air Shuttle fortsetter nedturen. Selskapet søkte konkursbeskyttelse i Irland forrige uke og det er stor usikkerhet rundt selskapets fremtid.

Nel svekkes og er mandagens foreløpig mest omsatte aksje. Meglerhuset Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning på aksjen med kursmål på 18,5 kroner.

ADS Crude Carriers faller også markant. Aksjen handles imidlertid ex. utbytte i dag på 0,17 dollar, 1,53 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ved 12-tiden opp 1 prosent til 45,56 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 42,90 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oppgangen kan i stor grad tilskrives at investorene ser økt etterspørsel etter positive nyheter om at Covid-vaksiner snart kan bli godkjent. Fredag ble det blant annet klart at Pfizer og Biontech ville søke om nødgodkjenning for deres vaksine.

Sentimentet styrkes også av håp om at OPEC+ vil holde råoljeproduksjonen i sjakk. Samtidig begrenses oppgangen på grunn av nye restriksjoner og nedstegninger.