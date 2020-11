All-time high for Tesla – Wall Street stengte i grønt

De ledende indeksene på New York-børsen stengte til oppgang mandag kveld, etter enda nye positive vaksinenyheter. Dow Jones-indeksen gikk til topps for dagen på rapportene om at Janet Yellen vil bli USAs neste finansminister.

Dow Jones stengte opp 1,12 prosent til 29,591.27 poeng.

S&P 500 steg 0,56 prosent til 3.577,59 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite la på seg 0,22 prosent til 11.880,63 poeng.

Optimisme for historisk utnevnelse

Den kommende presidenten i USA, Joe Biden, vil utnevne tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som neste finansminister. Det skriver The Wall Street Journal, som siterer kilder tett på saken. Yellen vil, dersom hun blir godkjent av sentatet, bli den første kvinnelige finansministeren i USAs historie. Rett i etterkant av nyhetene steg Dow-indeksen til dagens toppnotering.

Det kan imidlertid tenkes at det ikke er mangfoldet i seg selv som skaper optimisme på New York-børsen. Under hennes periode som sentralbanksjef var det en sterk økonomisk utvikling i landet. Rentene forble lave og S&P 500 steg nærmest 60 prosent.

Dow modererte seg noe ned etter nyhetene fikk lagt seg, men endte dagen likevel solid i grønt.

Tesla i all-time high

Tesla-aksjen stengte mandag i all-time high, etter en oppgang på 6,56 prosent.

Utviklingen fant sted etter Wedbush-analytiker, Dan Ives, løftet kursmålet til 560 dollar, fra tidligere 500 dollar. Det skrev MarketWatch.

«Med den fortsatte veien til lønnsomhet i tillegg til inkludering i S&P 500-indeksen, handler bull-caset til Tesla nå kun om en sterkere bane for elbiletterspørselen mot 2021», skrev Ives til klientene sine.

Tesla-aksjen har i løpet av det inneværende året mer en femdoblet seg, i tillegg til å ha steget over 25 prosent de siste fem dagene. Til sammenligning er den brede S&P 500-indeksen opp 10,8 prosent hittil i år.

Vaksinenytt

I tillegg kan trolig deler av oppgangen tilskrives nyhetene om AstraZeneca og Oxford University sin coronavaksine. Vaksinen viste seg effektiv i mellom 70 og 90 prosent av tilfellene, hvilket er noe lavere enn de testene som har blitt gjort for vaksinekonkurrentene.

Dog må det hevdes at denne vaksinen medbringer andre fordeler, som blant annet at den lages mer kostnadseffektivt. Legemiddelprodusenten opplyste samtidig at de ville ha 200 millioner vaksinedoser klare innen jul.

Aksjonærene i AstraZeneca hadde imidlertid håpet på enda sterkere testresultater, og følgelig stengte aksjen ned 1,08 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,2 prosent til 22,71.

Gullprisen falt 2,0 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1,835.70 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,1 prosent til 45,92 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,7 basispunkter til 0,073 prosent.

Renten på 2-åringen forble uendret på 0,157 prosent.

10-års renten steg 2,0 basispunkter til 0,849 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,6 basispunkter til 1,559 prosent.