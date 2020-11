Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 931,33, opp 1,53 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,35 prosent til 46,40 dollar fatet, mens WTI-oljen klatrer 1,51 prosent til 43,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

På det meste har Brent-oljen tirsdag vært omsatt for 46,70 kroner, og ikke siden 6. mars har prisen vært høyere. Den ble da på det meste omsatt for 50,42 dollar fatet.

«De siste dagers positive nyheter rundt vaksiner, samt økt risikoappetitt i markedene, har bidratt til forventninger om økt økonomisk aktivitet og dermed også økt etterspørsel etter olje», skriver Handelsbanken i sin morgenkommentar.

– Oljemarkedene hopper av glede ettersom nyheten fra Astrazeneca er såpass viktig, siden dette kan bety at store deler av den utviklede verden vil kunne vaksinere de fleste i risikogruppen i løpet av våren og sannsynligvis resten av samfunnet i midten av neste år, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AXI, ifølge TDN Direkt.

Equinor styrkes 3,19 prosent til 145,75 kroner, mens Aker BP er opp 3,53 prosent til 108,30 kroner.

Opptur

Aker BioMarine lanserer nå et produkt som øker effekten av Omega-3 i hjerne og øyne. Det forventes å åpne et enormt marked, og aksjen stiger tirsdag morgen 13,45 prosent til 101,40 kroner.

– Dette er en stor dag i dag. Det er det største vi har lansert siden oppstarten i 2006, sier Aker BioMarine-sjef Matts Johansen til Finansavisen tirsdag.

Mest av alle stiger SeaBird Exploration , som nå er opp 54,38 prosent til 6,7 kroner. Selskapet har tirsdag morgen lagt frem en finansieringsplan, og vil notere sitt heleide datterselskap Green Minerals på Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

Stig Myrseth har nå tatt SeaBird inn i Dovre-porteføljen.

Styret i Entra melder tirsdag morgen at de har mottatt interesse fra ikke-oppgitte interessenter for et oppkjøp av samtlige aksjer i selskapet. Nyheten sender aksjen opp 11,55 prosent til 160,30 kroner på høyt volum.

Det er fortsatt noen tredjekvartalstall som tikker inn, og Reach Subsea kunne i morges melde om det beste kvartalsresultatet noen gang. Aksjen stiger 21,78 prosent til 2,46 kroner.

Flere andre aksjer styrkes også kraftig tirsdag. EMGS er opp 43,74 prosent til 1,99 kroner og Tor Olav Trøims Borr Drilling styrkes 27,00 prosent til 7,69 kroner.

SASSASNOK fortsetter oppturen og stiger nye 12,99 prosent til 1,94 kroner. Flyaksjen har den siste uken steget over 30 prosent.

Kahoot stiger 3,50 prosent til 62,10 kroner etter å i morges ha meldt om oppkjøp av språkselskapet Drops.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.