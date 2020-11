Ny rekord for Tesla-aksjen

TIRSDAG: Elon Musk kan glede seg over en ny rekordnotering for Tesla-aksjen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 11.935,23 poeng mens Dow Jones står i 29.894,34 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 3.603,96 poeng.

Mandag satte Tesla en ny rekordnotering da aksjen sluttet på 521,85 dollar. Ifølge MarketWatch løftet Wedbush-analytiker Dan Ives nylig kursmålet fra 500 til 560 dollar. Basert på mandagens sluttkurs er Tesla-gründer Elon Musk nå god for 127,9 milliarder dollar.

Tirsdag stiger aksjen ytterligere 3,8 prosent til 541,55 dollar.

«God stemning i markedene: Trump har gitt grønt lys for overgangsprosessen for Biden, det er kommet nye positive vaksineresultater, og meldinger om at Biden vil velge Janet Yellen til finansminister. Yellen er uttalt positiv til nye finanspolitiske stimulanser, og forventes også å jobbe godt sammen med sentralbanksjef Powell», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 6,6 prosent på årsbasis i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 5,1 prosent.