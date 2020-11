Saftig rally i to aksjer etter nyheter

Hovedindeksen økte tirsdag med 1,94 prosent til 935,09 poeng. Oslo Børs er dermed opp 0,39 prosent siden nyttår.

Med andre ord har Oslo Børs lagt coronakrisen bak seg, men det er fortsatt litt opp igjen til all-time high fra i vinter på 949,01 poeng intradag.

Det ble omsatt aksjer for 6,8 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid bykset brentolje-prisen opp 3,76 prosent til 47,52 dollar fatet. Det er høyeste pris siden etter coronakrisen satte inn. Den seneste måneden har brentolje-prisen gått opp nesten 14 prosent. WTI-oljen steg 4,14 prosent til 44,62 dollar.

Oppturen i oljeprisen smittet også i stor grad over på oljeselskapene. Equinor la på seg 5,24 prosent til 148,65 kroner.

Aker BP gikk 4,77 prosent i pluss til 210,80 kroner.

Vinnere

Svenske Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) vil gi 165 kroner per aksje for Entra. Det priser selskapet til nærmere 30 milliarder kroner. 115,50 kroner per aksje vil leveres som kontantvederlag, totalt 21 milliarder kroner, og resten i B-aksjer i SBB på Stockholm-børsen.

Entra-styret har anbefalt aksjonærene om å ikke godta tilbudet. Marius Borthen fondsforvalteren Blueberry Capital sier til Finansavisen at han mener aksjen over tid er verdt minst 200 kroner. Tirsdag stengte Entra opp 19,69 prosent til 172 kroner.

BOC Aviation har siden gjeldskonverteringen mot leasingselskapene i mai vært blant Norwegians største aksjonærer. Men den seneste tiden har kineserne fått nok. Tirsdag meldte BOC at det har solgt nesten 39 millioner aksjer, og sitter igjen med kun 4,92 prosent av aksjene.

For tirsdag meldte BOC at det har solgt snaue 39 millioner aksjer, og sitter nå på 4,92 prosent av de resterende aksjene. Aksjen var ned i formiddag, men snudde oppover dagen. På det meste var Norwegian opp over 50 prosent. Aksjen endte til slutt 26,79 prosent i grønt til 0,53 kroner.

Ellers var det en meget god dag for oljerelaterte selskap. Borr Drilling, Seabird og Prosafe steg alle mer enn 38 prosent.

Tapere

Regjeringspartiene og Frp er enige om økt skatt på vindkraft og ber regjeringen komme med forslag til hvordan det kan skje. Aker Offshore Wind ramlet tirsdag 4,96 prosent til 6,32 kroner.

Havyard hadde den tyngste dagen, ned 14,37 prosent til 8,82 kroner.

Nortel, som nylig ble børsnotert, falt 7,90 prosent til 22,10 kroner.