Dow Jones til nye høyder - har passert 30.000 poeng for første gang

Ved 17.50-tiden (norsk tid) er Dow Jones opp 1,61 prosent til 30.068,20 poeng. Det er ny toppnotering for industriindeksen, og første gang den passerer 30.000 poeng. Intradag har den vært oppe i over 30.070 poeng. Dow Jones åpnet opp en drøy prosent tidligere i dag.

Siden nyttår har Dow Jones lagt på seg 5,35 prosent. Den seneste måneden har gitt en oppgang på over 6 prosent.

S&P 500 er opp 1,53 prosent til 3.632,87 poeng like før klokken 18. Også denne indeksen begynner å nærme seg høyestenoteringen fra tidligere i år på 3.645,99 poeng. S&P 500 har steget 4,82 prosent den seneste måneden, og er opp 12,44 prosent siden årsskiftet.

Nasdaq Composite er tirsdag ved 18-tiden opp 1,05 prosent til 12.005,05 poeng. All-time high for indeksen er 12.108,06 poeng fra tidligere i år. Nasdaq har gått opp spinnville 33,81 prosent i år.

På Nasdaq stiger Tesla nye 3,74 prosent til 541,18 dollar, som er ny rekord for Elon Musk-aksjen. Justert for aksjesplitt er Tesla opp enorme 543,83 prosent siden nyttår. Tesla har nå for første gang en markedsverdi på over 500 milliarder dollar.

Den seneste tiden har det vært veldig god stemning i aksjemarkedet, drevet av positive nyheter rundt en vaksine mot coronaviruset. En rekke selskap melder om svært effektive vaksine og flere land håper å være i gang med vaksinering innen få måneder.

– Markedene har vært begrenset av svært høy usikkerhet knyttet til valget i USA og rundt vaksiner i en periode, så når de to usikkerhetene er borte, ser investorer gode muligheter for å vende tilbake til en normalitet i 2021, sier Emmanuel Cau, Barclays-strateg, til Reuters.

I tillegg er valget i USA avklart, og mer og mer tyder på at Donald Trump kanskje er i ferd med å innse at han ikke får gjort noe med at Joe Biden skal ta over rollen som president.

«God stemning i markedene: Trump har gitt grønt lys for overgangsprosessen for Biden, det er kommet nye positive vaksineresultater, og meldinger om at Biden vil velge Janet Yellen til finansminister. Yellen er uttalt positiv til nye finanspolitiske stimulanser, og forventes også å jobbe godt sammen med sentralbanksjef Powell», skrev Handelsbanken i en oppdatering tirsdag.