Blandet stemning i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,52 prosent.

Shanghai Composite svekkes derimot 0,38 prosent, og CSI 300 er ned 0,52 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,40 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,59 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,16 prosent.

Sterk og bred børsoppgang i New York tirsdag er med på å løfte flere av de asiatiske børsene. Dow Jones stengte over 30.000 for første gang, og det gikk også godt for S&P 500-indeksen som stengte opp 1,6 prosent. Nasdaq stengte opp 1,3 prosent.

De amerikanske børsene steg etter positive vaksinenyheter, samt at den påtroppende presidenten Joe Biden har begynt overgangen til Det hvite hus. Dette er også med på å løfte det asiatiske sentimentet onsdag.

Samtidig er dollarindeksen på 92,1, etter å ha vært oppe på nivåer rundt 92,4 tidligere i uken. Yen ligger på 104,49 pr. dollar, mens den australske dollaren er på 0,7356 dollar. Gull handles til rundt 1.803 dollar pr. unse.