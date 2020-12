Oslo Børs snur ned

Oslo Børs åpnet opp, men har snudd ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 931,60, ned 0,38 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 821 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,23 prosent til 48,50 dollar fatet, mens WTI-oljen klatrer 1,44 prosent til 45,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 47,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Brent-oljen er med det på høyeste nivå siden de første dagene i mars, før coronakrisen virkelig satte inn og sendte oljeprisen ned til 15,97 dollar på det laveste. Den siste måneden har gitt en oppgang på nesten 16 prosent.

Over 48 dollar for fatet er også markant høyere enn oljeprisen har stått i tidligere i høst. På sensommeren, i august, var et fat oppe i rundt 46 dollar noen få dager.

«Det brede markedet har slått av risikoknappen ettersom vi nå har tre effektive vaksiner som kan bekjempe viruset», skriver Kevin Solomon, energiøkonomisk analytiker i StoneX, i et notat onsdag.

Rett opp

SAS SAS NOK fortsetter oppover etter at det tirsdag steg 21,61 prosent. Flyselskapet meldte denne uken at det gjenopptar flere ruter i forbindelse med juletrafikken.

Mercell MRCEL-ME stiger etter at det tidligere i dag ble kjent at det kjøper Visma Commerce til 2,1 milliarder kroner. Planen med oppkjøpet er å bli ledende i Europa.

Everfuel EFUEL-ME stiger etter at det investerer 26 millioner kroner i Nel-datter for å inngå samarbeid om å utvikle hydrogennettverket i Norge.

Rett ned

John Fredriksens gassrederi Avance Gas AVANCE synker etter at resultatet i tredje kvartal var svakere enn ventet.

Norwegian dundrer ned etter at aksjen stengte opp 26,79 prosent tirsdag. Storaksjonæren BOC solgte 39 millioner aksjer tidligere denne uken og sitter nå på 4,92 prosent av de resterende aksjene.

Frontline faller etter at det rapporterte om en halvmilliard i inntekter og utbyttestopp i tallene for tredje kvartal tirsdag.

Entra svekker seg etter selskapet har avsluttet forhandlingene med Castellum om salg av selskapet.