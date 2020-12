Straffes etter at oppkjøpsforhandlingene gikk i vasken

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 933,24 poeng, ned 0,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 48,58 dollar, opp 1,4 prosent. Brent-oljen er med det på høyeste nivået siden de første dagene i mars, før coronakrisen virkelig satte inn.

«Det brede markedet har slått av risikoknappen ettersom vi nå har tre effektive vaksiner som kan bekjempe viruset», skriver Kevin Solomon, energiøkonomisk analytiker i StoneX, i et notat onsdag.

Equinor faller 0,7 prosent til 147,60 kroner mens Aker BP AKERBP faller 2,0 prosent til 206,50 kroner.

Tirsdag fikk Entra et bud fra SBB på 30 milliarder kroner. Budet ble avslått, og Entra meldte om flere interessenter, deriblant Castellum som også har avsluttet oppkjøpsjakten. Entra skriver i en børsmelding at det ikke kan sies med sikkerhet om noe bud vil bli gitt eller fullført. Entra faller 3,7 prosent til 165,60 kroner.

SAS SAS NOK fortsetter oppover etter at aksjen steg 21,6 prosent på tirsdag. Flyselskapet meldte denne uken at det gjenopptar flere ruter i forbindelse med juletrafikken. Fra midten av desember til midten av januar vil SAS trafikkere alle innenriksruter i Sverige og Norge, samt innenriks i Danmark unntatt Billund. Onsdag omsettes aksjen for 2,18 kroner, opp 4,4 prosent.

Mercell MRCEL-ME kjøper alle aksjene i svenske Visma Commerce for to milliarder svenske kroner. Kjøpet vil bli finansiert gjennom en emisjon på 1,3 milliarder kroner som er garantert av flere store aksjonærer i selskapet samt en obligasjonsutstedelse på 1,1 milliarder svenske kroner. Aksjen stiger 16,2 prosent til 11,98 kroner.

Everfuel stiger 9,4 prosent til 39,40 kroner etter at selskapet skal investere 26 millioner kroner for en 51 prosent eierandel i Nel-datteren H2FuelNorway for å utvikle hydrogennettverket i Norge.

John Fredriksens gassrederi Avance Gas AVANCE stiger 1,4 prosent til 36,84 kroner etter at resultatet i tredje kvartal var svakere enn ventet. Samtidig har det blitt kjent at tankrederiet Frontline tjente 57,1 millioner dollar i tredje kvartal, men har valgt å droppe utbytte på grunn av usikkerheten i markedet. Aksjen faller 8,5 prosent til 60,10 kroner.