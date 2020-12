Nikola stuper på New York-børsen

ONSDAG: Nikola-aksjen får juling på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 12.052,58 poeng mens Dow Jones står i 29.955,12 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

Nikola

Nikola inntar umiddelbart taperlisten etter at aksjen stuper 17,3 prosent til 28,54 dollar. Konsernsjef Mark Russell sliter med å forsikre investorene om at milliardavtalen med General Motors (GM) vil stå seg. I tillegg er det usikkerhet om tidligere konsernsjefen Trevor Milton vil selge unna aksjene han sitter på når lock-up perioden går ut 1. desember. Milton sitter på 91,6 millioner Nikola-aksjer.

Makro

778.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 21. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er 30.000 flere enn uken før. Konsensus på forhånd pekte mot 730.000 førstegangssøkere.

Nå foreligger en revisjon av BNP-tallene for tredje kvartal. Den viser at USAs økonomi vokste med 33,1 prosent i tredje kvartal, altså uforandret fra hva som ble meldt for noen uker siden. Ifølge Marketwatch var de ventet en oppgang på 33,5 prosent i perioden.

Ny rekord tirsdag

Tirsdag nådde Dow Jones all-time high og stengte i 30.045,84 poeng, etter en oppgang på 1,5 prosent. Oppturen var drevet av positive vaksinenyheter, håp om sterk økonomisk gjeninnhenting og lavere politisk risiko knyttet til at Joe Biden har fått godkjennelse til å starte overgangsprosessen. S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent.