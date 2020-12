Det er blandet stemning i Asia og Australia. Japan og Kina stiger fremdeles på vaksinenyhetene fra mandag og gode oljetall, mens Australia og Singapore trekker tilbake.

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,2 prosent, og CSI 300 klatrer 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore det samme.

JD Health, et online helseselskap som er en del av den kinesiske netthandelgiganten JD.com, vil hente mer enn 3 milliarder dollar, 26,5 milliarder kroner, når selskapet debuterer på Hongkong-børsen.

Selskapet vil selge like over 380 millioner aksjer til aksjekurs fra 8,10-9,10 dollar. I tillegg er det en opsjon på å utstede flere aksjer, som kan sørge for inntekter opp mot 4 milliarder dollar, 35 milliarder kroner.

Det er den største noteringen i Hongkong i 2020, ifølge Reuters. Ant Group skulle dobbelnoteres i både Hongkong og Shanghai tidligere i høst, men noteringen ble stoppet av børsene.