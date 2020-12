Mye opp: Kronestyrkingen er kanskje over for i år, tror rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

I november har kronen styrket seg med rundt 60 øre mot euro og med 70 øre mot dollaren.

I begge disse kryssene handles kronen nå i den nedre (dyre) enden av intervallene. De siste to månedene har dessuten lange kroneposisjoner økt raskere enn noen gang siden 2018, skriver rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank i et notat.

«Posisjonering tyder derfor på at markedet kan være mettet med NOK-risiko for denne gang», mener han. Derfor må det en skikkelig trigger til for at risk-rallyet skal fortsette. Når sentralbankene allerede har varslet en ekspansiv linje og gode vaksinenyheter trolig er regnet inn, betyr det at risikoen kanskje heller er tiltet mot mer negative nyheter, antyder han.

I tillegg kommer tendensene til kronesvekkelse mot årsslutt. I fjor styrket heller kronen seg i desember, og Martinsen utelukker ikke at det samme kan skje igjen, men på kort sikt tror Martinsen at kronen kan ha gått for mye.

Martinsen forblir uansett kronepositiv på mellomlang sikt, og tror på 10,20 mot euro om et års tid.

DNB Markets’ MacroScore stiger for sjette måned på rad. Samlescoren er nå 0,68, høyeste nivå siden mars 2018, godt hjulpet av bedre tall for Japan og USA.