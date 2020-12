Nervøst på Asia-børsene

Bevegelsene er ikke de største på de asiatiske børsene fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,4 prosent til 26.652,87, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,6 prosent til 1.789,51.

Tall fra japanske myndigheter viser at kjerneinflasjonen i Tokyo-området falt 0,7 prosent på årsbasis i november – som ventet.

Australsk vinsmell

I Kina trekker Shanghai Composite og large cap-indeksen CSI 300 begge opp 0,1 prosent etter tall som viste at resultatene i landets industriselskaper steg 28,2 prosent på årsbasis i oktober.

I Hongkong faller Hang Seng 0,2 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent, mens Sydney-børsen går tilbake 0,5 prosent etter at Kina har lagt straffetoll på australsk vin.

Vaksineusikkerhet

Samtidig har usikkerheten bredt seg rundt AstraZenecas vaksinekandidat, etter at amerikanske eksperter har kritisert resultatene og metodene brukt i fase 3-studiene. Resultater sluppet tidligere denne uken viste at vaksinen er 70 prosent effektiv, noe som ga børsene et oppsving.

Japanske yen styrker seg noe mot dollar på usikkerheten.

Det hjelper heller ikke på stemningen at antall nye, daglige smittetilfeller i New York har nådd sitt høyeste nivå på syv måneder, mens antallet smittede Tyskland i har passert én million.

Følg Asia-børsene her.