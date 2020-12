Oslo Børs åpner ned

Pilene peker nedover på Oslo Børs fredag morgen.

Hovedindeksen stiger 0,21 prosent, og står i 937,86 etter 42 minutters handel. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 302 millioner kroner.

Oljeprisene ned

Oljeprisene vender nesen nedover etter å ha beveget seg nokså sidelengs tidligere fredag. Volumene ventes for øvrig å bli lave grunnet Thanksgiving-feiringen i USA.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 0,8 prosent til 47,41 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 44,65 dollar fatet.

Usikkerheten brer seg rundt AstraZenecas vaksinekandidat, etter at amerikanske eksperter har kritisert resultatene og metodene brukt i fase 3-studiene. Resultater viste tidligere denne uken at vaksinen er 70 prosent effektiv, noe som ga børsene et oppsving.

«Det ser ut som at noe gevinstsikring endelig slår inn mot slutten av uken. Men når WTI-oljen holder seg over 45 dollar og Brent-oljen har vært oppe på 49-tallet, virker oljeprisene å være gjennom det verste etter en tung høst», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Equinor og Aker BP AKERBP er ned henholdsvis 0,2 og 1,7 prosent.

Duo gir litt gass

Crayon Group CRAYON spretter opp 6,1 prosent til 115 kroner etter å ha landet en avtale med den filippinske regjeringen på 100 millioner dollar.

BW LPG stiger 3,2 prosent til 58,20 kroner etter at Fearnley Securities har høynet kursmålet fra 40 til 78 kroner. Samme meglerhus har oppgradert Avance Gas fra hold til kjøp, og jekket opp kursmålet fra 20 til 50 kroner.

Danske Bank høynet i går kursmålet i Avance Gas AVANCE fra 37 til 46 kroner, og aksjen er så langt i dagens handel opp 4,4 prosent til 40,40 kroner.

Entra , som denne uken har vært gjenstand for bud fra to svenske selskaper, stiger 0,1 prosent til 175,60 kroner på nest høyest volum hittil.

Sunnmøringer til topps

Vinnerlisten toppes av Fosnavåg-baserte Havyard Group som spretter opp 21,3 prosent til 11,50 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall etter stengetid i går.

Men det som løfter kursen er nok meldingen om at datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric Systems, Norwegian Greentech og Havyard Hydrogen skal skilles ut i et separat maritimt cleantech-konsern som planlegges notert på Euronext Growth.

Høyt på vinnerlisten finner vi også Everfuel EFUEL-ME , som stiger 12,3 prosent til 47,39 kroner i kjølvannet av Nel-samarbeidet som ble annonsert tidligere i uken. Nel steg i går markant på en svært positiv Bank of America-analyse, og er opp drøye prosenten til 23,67 kroner så langt fredag.

Ellers i grønn sektor debuterer havvindselskapet Cadeler med en oppgang på 2,1 prosent til 24 kroner.

Spetalen-fisk ned igjen

I andre enden finner vi The Kingfish Company, som korrigerer ned 8,2 prosent til 31,20 kroner etter gårsdagens rally. Selskapet som satser på rådyr sushi har både Øystein Stray Spetalen og Gustav Witzøe på eiersiden.

Havila Shipping faller 3,7 prosent til 2,89 kroner før kvartalstallene som kommer senere i dag, mens InterOil er ned 5,8 prosent til 1,30 kroner i forkant av sine tall.

Blant de mest omsatte utmerker Elkem seg negativt ved å falle 1,9 prosent til 28,34 kroner, på dagen da Morgan Stanley har høynet kursmålet fra 20 til 24 kroner.