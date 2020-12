Ny rekord på New York-børsen

FESTEN FORTSETTER: Fredag stiger New York-børsen til nye høyder. Foto: Bloomberg Mercury

Black Friday starter med en ny rekord på Wall Street. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i rekordhøye 12.158,17 poeng mens Dow Jones står i 29.941,62 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.641, poeng.

Blant vinneraksjene finner vi Moderna som klatrer 5,0 prosent, BioNTech som stiger 1,7 prosent og Pfizer som legger på seg 0,5 prosent. På taperlisten finner vi Nikola som faller 2,7 prosent.

Tidligere rekorder

Den høyeste sluttnoteringen for Dow Jones er 30.046,24 mens den har vært oppe i 30.116,51 intradag.

Den høyeste sluttnoteringen for Nasdaq er 12.094,40 mens den har vært oppe i 12.114,77 intradag.

Den høyeste sluttnoteringen for S&P 500 er 3.635,41 mens den har vært oppe i 3.645,99 intradag.

Det er verdt å merke seg at New York-børsen stenger klokken 19.00 i dag.