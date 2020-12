Avslutter uken med forsiktig oppgang

New York-børsen avsluttet uken med oppgang, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss. Handelsdagen var fredag tre timer kortere enn normalt, grunnet at amerikanerne feiret Thanksgiving torsdag.

Den brede S&P-500 steg 0,24 prosent til 3.638,35.

Dow Jones stengte opp 0,13 prosent til 29.910,37.



Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,92 prosent til 12.205,85 og ny all-time high for 2. dag på rad.



Alle de seks største tech-aksjene steg og Tesla fortsatte også oppgangen. Aksjen 2,05 prosent til 585,76 dollar og steg til ny all-time high for 4. dag på rad. Det verdsetter selskapet til 555 milliarder dollar. Bare syv selskaper har en høyere børsverdi enn Tesla, men det er et stykke opp til nummer syv, som er Alibaba med en børsverdi på 751 milliarder dollar.

Black Friday

Black Friday, dagen etter Thanksgiving-feiringen, er tradisjonelt den travleste handelsdagen i året for amerikanere, selv om nettsalget vil erstatte handel i butikk i enda større grad i år under coronapandemien, skriver Marketwatch.

– Det er ikke mange nyheter i dag, men i løpet av helgen og utover mandagen vil investorer se etter salgsresultater fra Black Friday og Cyber Monday for indikasjoner på forbrukernes vilje til å bruke penger i under coronapandemien og den økonomisk usikkerheten, skrev Colin Cieszynski, sjefstrateg i SIA Wealth Management i et fredagsnotat.

Økte smittetall

Markedstviklingen fredag ​​kommer i kjølvannet av den vedvarende økningen i smittetilfeller, til tross for fremgangen i vaksineutviklingen.

Det globale antallet bekreftede smittetilfeller klatret over 61 millioner på fredag, ifølge data samlet av Johns Hopkins University, mens dødstallene steg over 1,4 millioner. I USA var antallet mennesker innlagt på sykehus med covid-19 over 90.000 for første gang, ifølge Marketwatch.

– Det er fortsatt mange smittetilfeller og restriksjoner i USA: mye aktivitet kommer til å stoppe opp igjen, sier Samy Chaar, sjeføkonom i Lombard Odier, ifølge Wall Street Journal.

– Dette vil ha potensiell innvirkning på neste arbeidsmarkedsrapport, sier han og refererer til tallene på arbeidsmarkedet for november som vil bli utgitt 4. desember.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 1,84 prosent til 20,86 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.789,70 dollar, ned 1,19 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,63 prosent til 48,00 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,99 prosent til 45,42 dollar pr fat.

Tiåringen var falt 3,69 basispunkter til 0,849 prosent.